Он с тяжелыми травмами попал в больницу. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Что известно о жестоком избиении военного в Днепре?

Конфликт произошел 17 февраля.

Жестокое избиение ребята снимали на телефоны. Затем они забрали личные вещи потерпевшего без сознания, в частности сумку, часы, мобильный телефон и павербанк, после чего покинули место преступления.

Один из юношей достал нож и нанес потерпевшему четыре удара в спину. После этого они повалили военного на землю и нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу, при этом все снимали на мобильные телефоны,

– уточнили в прокуратуре.

Пострадавшего мужчину нашли только около 3:00 18 февраля. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, проникающее ножевое ранение и многочисленные гематомы.

Полиция оперативно разыскала и задержала причастных к нападению. Это ребята 16 и 17 лет.

У них нашли одежду со следами крови и нож, а также мобильные телефоны с видеозаписями.

20 февраля подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

