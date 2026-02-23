Он с тяжелыми травмами попал в больницу. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.
Что известно о жестоком избиении военного в Днепре?
Конфликт произошел 17 февраля.
Жестокое избиение ребята снимали на телефоны. Затем они забрали личные вещи потерпевшего без сознания, в частности сумку, часы, мобильный телефон и павербанк, после чего покинули место преступления.
Один из юношей достал нож и нанес потерпевшему четыре удара в спину. После этого они повалили военного на землю и нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу, при этом все снимали на мобильные телефоны,
– уточнили в прокуратуре.
Пострадавшего мужчину нашли только около 3:00 18 февраля. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, проникающее ножевое ранение и многочисленные гематомы.
Полиция оперативно разыскала и задержала причастных к нападению. Это ребята 16 и 17 лет.
У них нашли одежду со следами крови и нож, а также мобильные телефоны с видеозаписями.
20 февраля подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.
