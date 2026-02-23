Він з тяжкими травмами потрапив до лікарні. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Що відомо про жорстоке побиття військового у Дніпрі?

Конфлікт стався 17 лютого.

Жорстоке побиття хлопці знімали на телефони. Потім вони забрали особисті речі непритомного потерпілого, зокрема сумку, годинник, мобільний телефон та павербанк, після чого покинули місце злочину.

Один із юнаків дістав ніж та завдав потерпілому чотири удари у спину. Після цього вони повалили військового на землю та нанесли удари руками й ногами по голові та тулубу, при цьому все знімали на мобільні телефони,

– уточнили у прокуратурі.

Потерпілого чоловіка знайшли лише близько 3:00 18 лютого. Наразі він перебуває в реанімації у важкому стані. У нього відкрита черепно-мозкову травму, забій головного мозку, проникаюче ножове поранення та численні гематоми.

Поліція оперативно розшукала та затримала причетних до нападу. Це хлопці 16 та 17 років.

У них знайшли одяг зі слідами крові та ніж, а також мобільні телефони з відеозаписами.

20 лютого підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.

