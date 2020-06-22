На Дніпропетровщині друзі, близькі й колеги 22 червня попрощалися з поліцейським Дарвіном Потуданським. Він загинув 19 червня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.

Указом Президента України перед прощанням його посмертно нагородили орденом "За мужність", повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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На церемонію прощання з героїчним поліцейським Дарвіном Потуданським прийшли рідні, близькі, друзі й сотні колег-поліцейських.

Церемонія прощання відбулася у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Там живуть батьки загиблого героя.

Ви виховали чесну та мужню людину, для якої закон і честь були не просто словами,

– подякував батькам за сина заступник Голови Нацполіції Вадим Троян.

Прощання з Дарвіном Потуданським: дивіться фото

Що відомо про Дарвіна Потуданського і його загибель

Про подвиг Дарвіна Потуданського впродовж останніх кількох днів говорила уся країна. Він 19 червня затримав озброєного зловмисника ціною власного життя.

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Отримавши вогнепальне поранення в груди, Дарвін Потуданський таки зміг одягнути кайдани на зловмисника, чим знешкодив його. Сам поліцейський невдовзі загинув, йому не було й 30 років.

Друзі й близькі згадують Дарвіна як вірного і мужнього товариша, веселого й чуйного друга. Кожного підбадьорить, з усіма пожартує, повсякчас усміхався. Понад усе поліцейський цінував свою родину, рідних і друзів.

Дарвін Потуданський проходив службу в армії і працював тренером в юнацькій спортивній школі. У поліції Дніпра працював з серпня 2014 року.

Дарвін щойно прийшов до нас, а мені вже здавалося, що він завжди працював у нашому колективі. Він багато тренувався, бо в майбутньому мріяв стати співробітником підрозділу КОРД. Дарвін був надійним напарником, я з ним відчував себе в безпеці,

– розповів колега героя Богдан Черепій.

Дарвін Потуданський: дивіться фото