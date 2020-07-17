У Дніпропетровській області протягом декількох років діяло злочинне угруповання. Банда займалась розбоями, збутом наркотиків, а також залякуванням та катуванням людей.

Затримали п'ять учасників банди

Наразі поліції вдалось затримати п'ятьох членів банди. Їм повідомили про підозри та трьом з них обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

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Проте, за попередньою інформацією, до угруповання входило щонайменше 10 осіб – віком від 22 до 45 років. Усі вони раніше вже мали неодноразові проблеми з законом. А один із затриманих навіть перебував у міжнародному розшуку.

Ми встановили їх причетність до скоєння низки злочинів на території Дніпропетровської області, в тому числі пов'язаних із викраденням людей, катуванням, вимаганням. Наразі ми проводимо в них обшуки і вже виявили та вилучили цілий арсенал,

– зазначив Клименко.

Під час обшуків виявили цілий арсенал зброї

У злочинців знайшли понад 30 одиниць різноманітної зброї, гранати, міни, тротилові шашки та майже п'ять тисяч набоїв різного калібру. Лідером банди, якого теж взяли під варту, був 45-річний місцевий мешканець. Решту причетних до скоєння злочинів шукають.



Лідера банди затримали / Фото пресслужби Нацполіції



Правоохоронці вилучили багато зброї / Фото пресслужби Нацполіції

Зверніть увагу! Затриманим оголосили підозру у катуванні та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Учасникам банди загрожує до 10 років позбавлення волі.