До німецького Бундестагу 22 вересня невідомі надіслали дивний пакунок. Після поштової перевірки рентгенівськими променями посилку оголосили підозрілою. Працівники Бундестагу запідозрили, що там може бути бомба, тому викликали на місце події саперів.

Дивний пакунок працівники поштового відділення німецького Бундестагу виявили близько 10 години ранку. Про це повідомляє Bild.

Зверніть увагу Пакунок зі смертельним рицином: у США намагалися отруїти Трампа – ЗМІ

Кому адресували посилку

За даними німецьких ЗМІ, посилка надійшла для експерта в галузі охорони здоров'я Карла Лаутербаха. Політик входить до соціал-демократичної партії Німеччини. Разом із Християнсько-демократичним союзом (який представляє Ангела Меркель) вона належить до коаліції.

Що показало дослідження посилки

Спершу працівники Бундестагу розглядали варіант, що у посилці може бути бомба. На місце події прибули поліцейські та сапери. Однак пакунок, який надіслали Лаутербаху, за словами правоохоронців, виявився абсолютно нешкідливим.

Зверніть увагу! Поштове відділення Бундестагу не розташоване безпосередньо у приміщенні Рейхстагу. Кореспонденцією перших осіб Німеччини займаються зовсім поряд: у сусідньому будинку Марії Елізабет Людерс.