Росіяни були занадто самовпевненими: інтерв'ю британського воєнного експерта Майкла Кларка

У новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу військовий аналітик Sky News, ексгенеральний директор Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), а нині – запрошений професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона (KCL) та Університеті Ексетера Майкл Кларк у розмові з журналістом Даніелем Ткіє проаналізував зміну на фронті та констатує перехід стратегічної ініціативи у війні до України.

Аналітик пояснює, як українські удари по тиловій логістиці та нафтопереробній інфраструктурі РФ руйнують російську економіку та армію.

Професор Кларк прокоментував інформацію, що Володимир Путін зараз перебуває в паніці й через страх перед українськими дронами наказав перекинути близько 90 пускових установок ППО (включаючи С-400, С-500 і "Панцирі") з інших регіонів Росії для захисту своєї резиденції у Валдаї, а також до Москви та Санкт-Петербурга, вказавши на те, що тепер у Путіна залишається все менше хороших рішень. Адже через його бажання прикрити себе і столиці важливі ділянки фронту та тилу залишилися беззахисними перед Силами оборони України.

Також в інтерв'ю обговорюються поступки Україні від Олександра Лукашенка після ультиматуму Зеленського та готовність країн НАТО до можливого зіткнення з Росією.

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Ініціатива на полі бою та удари по тилах РФ

Україна, схоже, перехопила ініціативу в війні. За словами заступника держсекретаря США Джеремі Левіна, українські сили утримують ініціативу, мають успіхи на землі та завдають ударів глибоко всередині Росії. Чи дійсно імпульс у цій війні змістився на користь України?

Щодо зміни імпульсу. Ми маємо бути обережними в оцінках його масштабів. Безсумнівно, ситуація зараз краща, ніж рік тому, як безпосередньо на полі бою, так і в стратегічному плані.

У деяких аспектах ми спостерігаємо реальні зрушення, але варто очікувати, що росіяни будуть адаптуватися. Вони шукатимуть шляхи обходу нинішніх переваг України. Крім того, залишається велике стратегічне питання: наскільки далеко Росія готова йти у підтримці цієї війни, незалежно від того, що відбувається в решті світу.

Проте атмосфера всередині України, судячи з усіх звітів, які я отримую, зараз набагато оптимістичніша, ніж деякий час тому. І тут відбуваються дві важливі речі.

По-перше, імпульс на полі бою більше не рухається на користь Росії. Минулого тижня я аналізував цифри: за останні два місяці росіяни захопили певну територію, але це лише одна сімнадцята частина від того обсягу, який вони окупували за аналогічний період минулого року.

Вони концентрують свої сили в районі Покровська та міст-фортець Донбасу, намагаючись обійти їх з флангів через Дружківку. Вони зосереджують там колосальні ресурси, але не досягають значного прогресу. І поки вони концентруються в одному місці, вони втрачають території на інших напрямках, де українські сили повертають контроль над позиціями, які окупанти були змушені послабити.

По-друге, успіх України в атаках на тилові райони на глибину до 150 кілометрів за лінією фронту має колосальний вплив на те, що відбувається на передовій. Російські солдати тривалий час залишаються без постачання.

Логістика глибоко в тилу порушена, і все це завдяки здатності України використовувати власну зброю для ураження логістичних ланцюгів середньої дальності. Це перший елемент зміщення імпульсу.

Дивіться повне інтерв'ю професора Майкла Кларка у форматі відео:

Стратегічна ізоляція Криму та економічний тиск на Росію

Давайте детальніше зупинимося на Криму. Зараз там спостерігається гострий дефіцит палива для цивільного населення, запроваджено нормування, а бензин продають лише державним установам та російській армії. Що це означає з військової точки зору? Якщо Україна продовжить ізолювати півострів, чи змусить це російські війська відступити або змінити свою військову позицію?

Це може не змусити війська негайно відступити, але я вважаю, що Україна дуже близька до досягнення своєї стратегічної мети – зробити Крим непридатним для використання як військовий центр. Крим є надзвичайно важливим для російської армії, оскільки саме звідти живиться військова машина окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, а також на півдні Донбасу.

Якщо Крим буде ефективно ізольований, а військове угруповання там втратить можливість нормально функціонувати, Україна досягне своєї головної стратегічної мети – виведе Крим з військового балансу, позбавивши Росію фундаментальної бази для операцій.

Навіть якщо росіяни не підуть звідти (з Криму – 24 Канал) фізично, неможливість діяти змусить їх скоротити чисельність військ через колосальні труднощі з постачанням.

Власне, Чорноморський флот РФ уже не може діяти з Севастополя. Україна фактично зробила Севастополь нежиттєздатним. Те саме стосується деяких авіабаз на півострові.

Росіяни більше не наважуються використовувати там свої стратегічні бомбардувальники дальньої авіації. Вони навіть не можуть піднімати там свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ/AWACS), яких у них і так залишилося небагато після втрат. Їм доводиться діяти з глибини території Росії.

Якщо Україна посилить цей тиск, це стане величезним ударом по майбутніх операціях російської армії на всьому півдні України.

Чи не вважаєте ви, що Україна вже фактично ізолювала Крим і досягла цієї мети?

Я думаю, що вони дуже близькі до цього, але ізоляція ще не є абсолютною. Наприклад, автошлях R280 (так звана траса "Новоросія", як її називають росіяни) вже ледве функціонує як логістичний маршрут до Криму та з нього. Тому все більше вантажів доводиться везти через Керченський міст.

Але ми знаємо, що міст перевантажений, а Керченська протока – це вкрай небезпечна зона. Україна успішно вражає об'єкти по обидва боки мосту. Я переконаний, що якщо у Києва з'явиться можливість знову успішно атакувати Керченський міст, вони це зроблять. Його атакували вже тричі, і щоразу росіяни посилювали оборону, закриваючи прогалини.

Але Генеральний штаб у Києві точно шукає нові способи знищення цієї артерії. Якщо їм вдасться завдати серйозних руйнувань мосту в найближчі пару місяців, Крим остаточно стане військовим тупиком.

Інший аспект – Крим має стати непридатним місцем для проживання майже мільйона росіян, які туди приїхали.

Це прекрасний край, і зрозуміло, чому росіяни хочуть там жити. Але якщо зробити півострів нежиттєздатним для цивільних колоністів, це стане колосальним політичним ударом по Москві.

Нездатність кримської окупаційної влади в Сімферополі забезпечити людей паливом – це критичний момент. Коли люди не можуть отримати бензин, стоять у величезних чергах, а ціни постійно зростають, це кардинально змінює їхнє ставлення до влади.

Третій елемент стратегічної картини – це вплив на російську економіку, який виявився дуже драматичним. Зараз у трьох чвертях усіх регіонів Росії запроваджено нормування палива.

Виробництво бензину для внутрішнього використання в РФ впало на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це колосальне падіння. Саме по собі це не зупинить війну негайно, але це посилює відчуття того, що маятник більше не коливається автоматично в бік Росії.

Найважливішою аудиторією для цього сигналу є зовнішній світ. Це важливо для українців, але ще важливіше для європейців та США.

Навіть Дональд Трамп, схоже, зрозумів це після саміту G7 та зустрічі з президентом Зеленським. Він усвідомив, що Україна не програє цю війну, її не буде переможено, і саме Путіну тепер варто серйозно замислитися про припинення вогню.

Це велике зрушення в політичному сприйнятті війни на Заході.

Паніка в Кремлі: перекидання ППО та удари по НПЗ

За словами президента Зеленського, у Кремлі відбулася нарада щодо систем протиповітряної оборони. Путін наказав посилити ППО Москви. Росія накопичила сотні пускових установок С-400, С-500 та систем "Панцир", і близько 90 пускових установок було перекинуто до Валдаю (резиденції Путіна) з інших регіонів Росії. Чи не вважаєте ви, що ця ситуація, коли Путін змушений забирати ключові засоби ППО з інших областей для захисту Москви, Санкт-Петербурга та Валдаю, відкриває нові можливості для України для ударів по інших російських регіонах?

Так, абсолютно. Російська система ППО виявилася недостатньо гнучкою. Вона базується на системах С-300, С-350, С-400 та "Панцир", які перекривають одна одну.

Навколо Москви розгорнуто щонайменше 20 різних систем. Вони можуть ущільнювати цю мережу, але головна проблема росіян полягає в тому, що всі ці комплекси проектувалися для боротьби зі швидкісними літаками та ракетами на великих висотах.

Натомість українські дрони та крилаті ракети, зокрема FP5 Flamingo, літають дуже низько. Вони не є повністю невидимими (стелс), мають помітну радіолокаційну сигнатуру, але наразі здатні проходити под зоною покриття багатьох російських радарів.

Якщо Україна перевантажує російську систему кількістю (а вона може це робити), то досягає вражаючих результатів.

Будь-яку оборонну систему, навіть американський Patriot, можна перевантажити масою. Якщо кількість дронів, керованих авіабомб чи ракет є достатньо великою, вони прорвуть будь-який щит. Росіяни були занадто самовпевненими.

Їхня ППО створювалася проти сил НАТО і не враховувала здатність України виробляти власні дрони та крилаті ракети, які за ефективністю не поступаються британським Storm Shadow чи французьким Scalp.

Український Flamingo має навіть більшу дальність, ніж Storm Shadow. Росіянам доведеться повністю перепроектувати свою систему ППО. Оскільки Росія – величезна країна, неможливо створити суцільне оборонне кільце навколо всієї території. Їм доводиться обирати, що саме захищати.

Звісно, росіяни будуть вчитися та адаптуватися. Вони знайдуть способи протидії протягом наступних місяців, але зараз у України є унікальне вікно можливостей щонайменше до кінця цього року, щоб завдавати болючих ударів по російській інфраструктурі, особливо паливній.

Це вкрай ефективний спосіб створення економічних та соціальних проблем для Кремля, який демонструє російському населенню, що війна має прямі наслідки для них.

Ви згадали про удари. Московський нафтопереробний завод у Капотні буде виведений з ладу щонайменше на наступні 6 місяців після ударів українських безпілотників. Це дійсно серйозний успіх. Ці удари по Москві та Санкт-Петербургу під час економічного форуму мали колосальний психологічний ефект на Заході та стали символом української спроможності чинити опір. Чи наближають ці атаки нас до угоди про припинення вогню? Особливо якщо президент Трамп вирішить тиснути на Путіна?

Можливо, ми дійсно ближче до цього. Цікаво, що Путін нічого не говорить про ці атаки. Щоразу, коли він стикається з кризою, він замовкає. Ми знаємо, що він проводить закриті наради, але публічних заяв немає. Це його типова реакція.

Офіційно Кремль через Лаврова та Пєскова заявляє, що не піде на припинення вогню. Але я завжди казав: росіяни зацікавляться перемир'ям лише тоді, коли почнуть втрачати території всередині України або відчують критичні збитки всередині самої Росії. Обидва ці процеси зараз запускаються.

Вони втрачають деякі раніше завойовані позиції поза межами Донбасу і починають відчувати реальні економічні втрати.

Тому політична система Росії, навіть без Путіна, почне активніше думати про припинення вогню. Може настати момент, коли й сам Путін вирішить говорити конструктивніше, особливо під тиском Трампа.

Головне, щоб європейці залишалися єдиними. Мене в Лондоні турбує те, що деякі європейські лідери та партії починають пом'якшувати свою позицію щодо Росії. Зараз не час для слабкості, зараз час для посилення тиску.

Якщо цей тиск збережеться, Росія може погодитися на припинення вогню протягом наступних 12 місяців – можливо, наприкінці цього літа, восени або навесні наступного року.

Ультиматум Білорусі та готовність Європи до великої війни

Давайте також обговоримо Білорусь. Президент України Володимир Зеленський висунув Білорусі тижневий ультиматум, який закінчився 26 червня, з вимогою прибрати або вимкнути російські станції навігації поблизу кордону, які використовувалися для наведення російських дронів. Схоже, Білорусь поступилася під цим тиском. За словами Зеленського, Мінськ вимкнув усі радіосистеми та системи провайдерів, які використовувалися РФ для ударів по півночі України. Що означає ця поступка з боку білоруського диктатора Олександра Лукашенка?

Я вважаю, що президент Зеленський пішов на серйозний ризик, адже висунення ультиматумів із жорсткими часовими рамками – це завжди небезпечна гра, яка може обернутися проти тебе. Проте цього разу погроза, схоже, спрацювала.

Це також свідчить про те, що Лукашенко намагається трохи віддалитися від Москви. Він не може зробити це повністю, оскільки тотально залежить від Путіна, але він достатньо хитрий, щоб розуміти необхідність покращення відносин із Заходом, особливо з майбутньою адміністрацією Трампа.

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Трамп та його оточення виявляють певний інтерес до налагодження контактів з Лукашенком, зокрема через питання ресурсів. Це дещо стримує ту безумовну підтримку, яку Лукашенко надавав Путіну у 2022 році.

Я не думаю, що Білорусь зараз становить серйозну військову загрозу для України. Але вона завжди має потенціал стати відволікаючим фактором, створити другий фронт, який змусить Україну відтягувати ресурси з Харківщини, Донбасу чи Запоріжжя.

Але хіба відкриття нового фронту не стало б повним крахом для самого Лукашенка та загрозою для його режиму?

Так, абсолютно. Але з іншого боку, он живе під загрозою повалення вже чотири-п'ять років і постійно придушує протести, посилюючи репресії. Для нього вступ у війну був би катастрофічною стратегічною помилкою.

Проте він отримує вигоду від самих лише погроз відкриття другого фронту. Це дає йому вагу в очах Москви і змусить Україну тримати війська на північному кордоні. Він маніпулює цією ситуацією на свою користь. Але якщо Білорусь дійсно зважиться на пряме вторгнення, вона дуже швидко про це пошкодує.

Чи готові європейці до тотальної війни проти Росії у разі нападу на НАТО? Що має статися, щоб змусити такі країни, як Іспанія чи Німеччина, витрачати більше на оборону? І чи готова сама Велика Британія до війни з РФ?

Почну з кінця: ні, Велика Британія не готова до війни з Росією. Ми багато про це говоримо, але зараз перебуваємо в стані глибокої кризи оборонної політики – як політичної, так і економічної. Цього літа у нас змінюється прем'єр-міністр.

Однією з причин падіння уряду Кіра Стармера стала саме його нездатність профінансувати оборону на належному рівні, що підірвало довіру партії та суспільства. Побачимо, як з цим впорається новий прем'єр.

Ситуація в Британії відображає загальноєвропейську картину. Деякі країни ставляться до російської загрози надзвичайно серйозно. Це країни Балтії, Скандинавія (Швеція, Фінляндія, Норвегія). Цього тижня я був на конференції, де командувачі армій цих країн розповідали про свої стратегії модернізації та підготовки до можливого конфлікту з РФ.

Найважливішою державою в цьому плані є Німеччина, яка дійсно пройшла серйозний поворотний момент у сфері оборони. Але якщо подивитися на Іспанію, Португалію, Італію чи країни Південно-Східної Європи – там немає такого рівня усвідомлення загрози чи консенсусу щодо того, що Росія є головною проблемою безпеки.

Фактично, всередині НАТО, яке налічує 32 члени, формується два блоки: "Північне НАТО" та "Південне НАТО". Північний блок (Скандинавія, Балтія, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Данія, а також Канада та Ісландія) максимально мобілізований проти російської загрози. Південний блок наразі не демонструє такої готовності. На цьому я б і зупинився.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.