У Києві розгорнули рекордний прапор ВМС України

У День Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Києві розгорнули рекордний прапор ВМС. Урочиста акція відбулася на Алеї Свободи українського народу та стала однією з центральних подій святкування.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла комунікаційниця ВМС ЗС України Аліна Деак.

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Що відомо про рекордний прапор?

Україна відзначає День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Однією з головних подій святкування стало розгортання у Києві рекордного прапора ВМС України, який має розмір 35 на 19,8 метра. Він є рекордним за своїми розмірами.

Урочиста церемонія відбулася на Алеї Свободи українського народу. Окрім цього, у багатьох містах України поруч із Державним Прапором замайорів прапор Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У ВМС наголосили, що цей символ є насамперед знаком поваги до українських військових моряків, які щодня виконують бойові завдання та захищають державу від російської агресії.

У День Військово-Морських Сил Збройних Сил України в багатьох містах нашої держави поруч із Державним Прапором замайорів прапор ВМС ЗС України. Це не просто символ. Це знак шани й вдячності українським військовим морякам, які щодня боронять нашу країну, демонструючи професіоналізм, мужність і незламність,

– зазначили у ВМС України.

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Святкові заходи не обмежилися лише церемонією розгортання прапора. До Дня ВМС також організували спеціальне погашення поштової марки, присвяченої військовим морякам, у Військово-історичному музеї. Крім того, на Дніпрі відбулися показові маневри катерів. Найкраще за ними можна було спостерігати з Паркового мосту, де зібралися кияни та гості столиці.

У ВМС наголосили, що День військових моряків є нагодою подякувати кожному захиснику, який боронить Україну на морі та з моря, а також вшанувати їхню мужність і професіоналізм.

Нагадаємо, Зеленський також привітав військовослужбовців ВМС з професійним святом та подякував усім, хто захищає державу на морі. Він наголосив, що саме завдяки мужності українських моряків морський простір України залишається під контролем, а південні регіони захищені від російських атак.

За словами глави держави, успіхи українських військових моряків стали прикладом того, що професіоналізм і незламність здатні змінювати хід війни.

Україна завжди пам'ятатиме кожного воїна, який віддав життя за свободу та незалежність держави. Наприкінці звернення Зеленський подякував усім захисникам і захисницям, які продовжують службу, побажавши їм сил і якнайшвидшої перемоги.