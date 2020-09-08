До головної редакторки опозиційного білоруського порталу TUT.by Галини Уласик 8 вересня силовики прийшли з обшуком. Доньку редакторки Валерію підозрюють в участі у "масових акціях ", її забрали до відділку міліції.

Обшуки в будинку Уласик

Зранку 2 силовиків прийшли до дому Уласик, привели понятих та влаштували обшуки. Про це повідомляє TUT.by.

Читайте також Влада Білорусі підтвердила затримання Колесникової: останні новини

Як повідомила Уласик, хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері. Оскільки редакторка нікого не чекала, двері не відчиняла. Пізніше силовики почали дзвонити до жінки та сказали, що мають дозвіл на обшук.

Виявилось, що силовики прийшли в дім Уласик через справу її доньки Валерії.

Також біля будинку редакторки зібрались люди, щоб підтримати її.

У чому підозрюють доньку редакторки

Проти дівчини завели адміністративну та кримінальну справу за участь у "несанкціонованих мітингах". Валерію посадили в машину та відвезли до відділку міліції. Зв'язку з нею немає.

Валерія працює в рекламному агентстві. Чому у силовиків виникли до неї питання, не знаю. З дому забрали ноутбуки, всі старі телефони і флешки,

– розповіла Уласик.

В МВС Білорусі справу ще не прокоментували.



Силовики поїхали з дому Уласик / Фото TUT.by



Люди зібрались біля дому Уласик, аби підтримати редакторку / Фото TUT.by

Редакторка TUT.by розповіла, як пройшов обшук, відео: