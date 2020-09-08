З обшуком прийшли до редакторки білоруського TUT.by: її доньку забрали в міліцію
До головної редакторки опозиційного білоруського порталу TUT.by Галини Уласик 8 вересня силовики прийшли з обшуком. Доньку редакторки Валерію підозрюють в участі у "масових акціях ", її забрали до відділку міліції.
Обшуки в будинку Уласик
Зранку 2 силовиків прийшли до дому Уласик, привели понятих та влаштували обшуки. Про це повідомляє TUT.by.
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Як повідомила Уласик, хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері. Оскільки редакторка нікого не чекала, двері не відчиняла. Пізніше силовики почали дзвонити до жінки та сказали, що мають дозвіл на обшук.
Виявилось, що силовики прийшли в дім Уласик через справу її доньки Валерії.
Також біля будинку редакторки зібрались люди, щоб підтримати її.
У чому підозрюють доньку редакторки
Проти дівчини завели адміністративну та кримінальну справу за участь у "несанкціонованих мітингах". Валерію посадили в машину та відвезли до відділку міліції. Зв'язку з нею немає.
Валерія працює в рекламному агентстві. Чому у силовиків виникли до неї питання, не знаю. З дому забрали ноутбуки, всі старі телефони і флешки,
– розповіла Уласик.
В МВС Білорусі справу ще не прокоментували.
Силовики поїхали з дому Уласик / Фото TUT.by
Люди зібрались біля дому Уласик, аби підтримати редакторку / Фото TUT.by
Редакторка TUT.by розповіла, як пройшов обшук, відео: