До Стерненка посеред ночі знову прийшли поліцейські й знову втекли
Активіст Сергій Стерненко розповів, що пізно ввечері 22 червня до нього знову приходили чоловіки, які представилися працівниками поліції. Вони почали розпитувати, чому активіст не відбуває домашній арешт в Одесі, хотіли поговорити віч-на-віч, а коли почули про адвоката, то просто пішли.
Про пізню розмову з чоловіками, які представилися працівниками київської поліції, сам Сергій Стерненко розповів у своєму фейсбуці.
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Запитали, чому я не відбуваю домашній арешт в Одесі. Я доступно пояснив і навіть розповів їм, що написано в ухвалі щодо контролю за виконанням домашнього арешту. Зокрема, що у київської поліції нема повноважень здійснювати перевірки,
– підкреслив активіст.
Натомість чоловіки запитали, чому Стерненко не клопотав про "зміну органу поліції". У відповідь він пояснив, що це не його проблема.
"Захотіли поговорити віч-на-віч. Я сказав, що зараз зателефоную адвокатам, і ми обов'язково поспілкуємось. Чоловіки промовчали й пішли", – підкреслив Сергій Стерненко.
Він зауважив, що у поліції важка робота – потрібно приходити виключно вночі й не давати спати. Він навіть припустив, що правоохоронці рапортуватимуть, буцімто він не виконав умов арешту.
До слова, попереднього разу до активіста поліція теж приходила вночі. Тоді це були люди, які представилися працівниками поліції Одеси. Вони буцімто приїхали в Київ, щоб роз'яснити умови запобіжного заходу.
Того разу все закінчилося в такий самий спосіб, як і зараз. Коли копи почули про приїзд адвоката, то просто втекли.
Справа Сергія Стерненка: коротко
- Активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити у 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової у 2020 році. Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня. До цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.