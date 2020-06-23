Активіст Сергій Стерненко розповів, що пізно ввечері 22 червня до нього знову приходили чоловіки, які представилися працівниками поліції. Вони почали розпитувати, чому активіст не відбуває домашній арешт в Одесі, хотіли поговорити віч-на-віч, а коли почули про адвоката, то просто пішли.

Про пізню розмову з чоловіками, які представилися працівниками київської поліції, сам Сергій Стерненко розповів у своєму фейсбуці.

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Запитали, чому я не відбуваю домашній арешт в Одесі. Я доступно пояснив і навіть розповів їм, що написано в ухвалі щодо контролю за виконанням домашнього арешту. Зокрема, що у київської поліції нема повноважень здійснювати перевірки,

– підкреслив активіст.

Натомість чоловіки запитали, чому Стерненко не клопотав про "зміну органу поліції". У відповідь він пояснив, що це не його проблема.

"Захотіли поговорити віч-на-віч. Я сказав, що зараз зателефоную адвокатам, і ми обов'язково поспілкуємось. Чоловіки промовчали й пішли", – підкреслив Сергій Стерненко.

Він зауважив, що у поліції важка робота – потрібно приходити виключно вночі й не давати спати. Він навіть припустив, що правоохоронці рапортуватимуть, буцімто він не виконав умов арешту.

До слова, попереднього разу до активіста поліція теж приходила вночі. Тоді це були люди, які представилися працівниками поліції Одеси. Вони буцімто приїхали в Київ, щоб роз'яснити умови запобіжного заходу.

Того разу все закінчилося в такий самий спосіб, як і зараз. Коли копи почули про приїзд адвоката, то просто втекли.

Справа Сергія Стерненка: коротко