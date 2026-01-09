9 січня, 17:57
Федоров і Шмигаль подали у відставку
Увечері 9 січня стало відомо, що Шмигаль і Федоров подали у відставку. Відповідні заяви вони подали до Верховної Ради України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Навіщо Шмигаль і Федоров подали у відставку?
Обидва йдуть зі своїх посад.
До Верховної Ради України надійшла заява про відставку першого віцепрем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова,
– написав Руслан Стефанчук.
До того надійшла заява про відставку міністра оборони України Дениса Анатолійовича Шмигаля.
Стефанчук указав, що парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.
Чому Федоров і Шмигаль звільнилися?
Так вирішив Володимир Зеленський. Президент запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони.