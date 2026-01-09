Федоров і Шмигаль подали у відставку

Увечері 9 січня стало відомо, що Шмигаль і Федоров подали у відставку. Відповідні заяви вони подали до Верховної Ради України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Навіщо Шмигаль і Федоров подали у відставку? Обидва йдуть зі своїх посад. До Верховної Ради України надійшла заява про відставку першого віцепрем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова,

– написав Руслан Стефанчук. До того надійшла заява про відставку міністра оборони України Дениса Анатолійовича Шмигаля. Стефанчук указав, що парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Чому Федоров і Шмигаль звільнилися? Так вирішив Володимир Зеленський. Президент запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони.