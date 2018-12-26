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      До кого прийде податкова у 2019 році: офіційні дані

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      До кого прийде податкова у 2019 році: офіційні дані
      До кого прийде податкова у 2019 році: офіційні дані / tqm.com.ua

      У 2019 році податкова проведе 6721 перевірку. Найбільшу кількість планових перевірок чекають компанії трьох великих областей України.

      Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

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      Відомо, що найбільша кількість перевірок компаній відбудеться у Київській, Харківській та Одеській областях. Крім того, найчастіше перевірятимуть компанії, які займаються транспортом, оптовою та роздрібною торгівлею.

      Планові перевірки чекають на компанії, які мають критерії ризику, визначені наказом Міністерства фінансів України.

      До них відносяться:

      1. Компанії, які мають рівень сплати податку на прибуток нижчий за рівень сплати по відповідній галузі;
      2. Компанії, які мають рівень сплати ПДВ нижчий за рівень сплати по відповідній галузі;
      3. Компанії, які задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток;
      4. Компанії, які мають відносини з контрагентами, що знаходяться в розшуку, ліквідовані або збанкрутували;
      5. Компанії, які мають розбіжності з податкових зобов’язань та податкового кредиту.

      Більше того, крім основного списку підозрілих компаній ДФС також перевірятиме їх підрозділи, дочірні підприємства та контрагентів.

      У наказі зазначено, що банки, страховики, торговці цінними паперами, постійні представництва та представництва нерезидентів теж включаються до планових перевірок.

      Теги: Новини Києва Новини Харкова Новини України Державна податкова служба Новини Одеси Компанії і ринки Гроші
      Джерело: 24 Канал
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