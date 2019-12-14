До свят Укрзалізниця призначила додаткові рейси потягу "Чотирьох столиць"

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзди "Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига". Зокрема, додаткові по два додаткові потяги курсуватимуть у напрямку Риги та Києва.

Додаткові потяги призначені через відчутне збільшення попиту у період зимових свят, повідомляє Укрзалізниця.

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Коли будуть їхати додаткові потяги:

"Київ – Рига" – 22 і 26 грудня;

"Рига – Київ" – 23 і 27 грудня.

Що відомо про потяг "Чотирьох столиць"?Він курсує з 28 вересня 2018 року. У кожному з напрямків потяг їздить раз у чотири дні. За понад рік ним скористалися більш як 36 тисяч пасажирів.



Маршрут потяга "Чотирьох столиць" / карта від Укрзалізниці