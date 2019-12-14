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      До свят Укрзалізниця призначила додаткові рейси потягу "Чотирьох столиць"

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      Укрзалізниця призначила додаткові потяги до свят / фото: УЗ

      Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзди "Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига". Зокрема, додаткові по два додаткові потяги курсуватимуть у напрямку Риги та Києва.

      Додаткові потяги призначені через відчутне збільшення попиту у період зимових свят, повідомляє Укрзалізниця.

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      Коли будуть їхати додаткові потяги:

      "Київ – Рига" – 22 і 26 грудня;

      "Рига – Київ" – 23 і 27 грудня.

      Що відомо про потяг "Чотирьох столиць"?Він курсує з 28 вересня 2018 року. У кожному з напрямків потяг їздить раз у чотири дні. За понад рік ним скористалися більш як 36 тисяч пасажирів.


      Маршрут потяга "Чотирьох столиць" / карта від Укрзалізниці

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Укрзалізниця Латвія Різдво Литва Новини Білорусі
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