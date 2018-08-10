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До залу увірвалися "тітушки": як проходив суд у справі Тамразова

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У п'ятницю, 10 серпня, колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову обрали запобіжний захід. Проте саме судове засідання проходило у закритому режимі через "групу підтримки" підсудного.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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На початку судового засідання під стіни суду прийшли молодики із націоналістичних організацій, яким він раніше допомагав, щоб підтримати Олексія Тамразова.

Однак, через півгодини після початку судового засідання, коли прокурор закінчив свій виступ, до залу увірвалися кілька десятків молодиків, так званих "тітушок", які почали кричати "Тамразова у в’язницю".

Так звані
Так звані "тітушки", які увірвалися до суду

Внаслідок цього суд виніс рішення про закритий режим подальшого засідання, в якому ухвалили рішення щодо запобіжного заходу Олексію Тамразову – тримання під вартою на два місяців з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Зазначимо, що обидві сторони – і сторона прокуратури, і сторона адвокатів – не хочуть розголошувати подробиці справи. Окрім того, що вже відомо, зокрема, що 9 серпня Тамразова затримали на хабарі. Невідомо також, для чого він пропонував цей хабар представникам ГПУ та про який газ у справі йдеться.

І ще одна цікава деталь – прокурор сказав, що справа була порушена ще в листопаді 2017 року. Тобто ще з того часу він веде справу про хабар, який нібито викрили тільки 19 серпня 2018 року. З’ясувати деталі журналістам не вдалося. 

Нагадаємо, 9 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що під час спільної операції Генеральної інспекції Генпрокуратури України і СБУ затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова, який намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Януковича.

Теги: Новини України Судді ГПУ Новини Києва Печерський суд Києва Хабар Корупція
Джерело: 24 Канал
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