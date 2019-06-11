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      До звіту щодо забруднення річки Рось виникають питання, – еколог

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      Еко-аварія на річці Рось
      Еко-аварія на річці Рось / racurs.ua

      Викид хімічних речовин в річку Рось буде мати віддалені екологічні наслідки. Станом на зараз незрозумілий зв'язок між перевіреними екологічними держслужбами показниками складу і якості води та хімічними речовинами, які потрапили у водне середовище внаслідок аварії.

      Про це у коментарі 24 каналу зауважив Еколог ECODIIT Максим Сорока.

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      Виходячи з того, що відомо про речовини, які вилилися в річку, – всі вони є небезпечними для водного середовища. Ці речовини мають значний період напіврозпаду, поглинаються рослинами та накопичуються у донних відкладеннях. І токсичні для живих водних організмів, мають переважно 2-3 клас небезпеки для людини, відзначив експерт.

      За словами Сороки, усі ці речовини визначаються методами хроматографії (метод розділення, аналізу і дослідження сумішей речовин – "24"), і немає відповіді на питання – яка лабораторія в Україні зробила відповідний аналіз на кожен з компонентів і за якими стандартними зразками. "На підстави яких результатів вимірювання (та чого) був зроблений висновок про безпечність джерел водопостачання? Покажіть ці результати вимірювання", – додав Сорока.

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      Беручи до уваги формули хімічних сполук, які потрапили в річку, еколог не бачить зв'язку з аналізом на фосфати, нітрити, азот-амонійний та розчинений кисень, про які відзвітувала Держекослужба.

      Рішення про "безпечність" джерел водопостачання нічим не обґрунтоване, таким чином небезпека для населення зберігається, принаймні до результатів на гостру та хронічну токсичність води,
      – відзначив він.

      Експерт акцентував: ситуація з забрудненням Росі ще раз доводить величину проблеми постійного та оперативного екологічного моніторингу. "Сумно бачити, як поважні фахівці – а дають такі дані… Я розумію – не можна допустити паніки, проте Україна вже знає приклад дій "советсткой власті", коли не допускали паніки у 1986 році", – нагадав Сорока.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Екологія Екологічна катастрофа на Росі Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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