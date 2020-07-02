Замість "обнулення" президентських термінів запущений процес обнулення довіри до Кремля.

Десять тезисов о политических итогах голосования по поправкам

1. Предсказывать итоги голосования с точностью до 5% можно было еще на старте кампании: многие эксперты говорили, что будет 60-65% явки при 75% голосах "за", – пишет Кирилл Мартынов для Новой газеты.

К теме: Операция "имитация": что напомнил мне референдум в России?

2. Легкость предсказания определена крайне примитивной конфигурацией плебисцита, в ходе которого обществу предложено расколоться по вопросу нашего общего будущего и обозначить стартовые позиции для дальнейшей политической борьбы.

3. Итоги раскола оказались крайне неудачными для Кремля: четверть избирателей, явившихся на участки, обозначили свое деятельное нежелание поддерживать status quo. Если бы не прямой приказ Путина проводить такое голосование, в его аппарате отказались бы от этой идеи и готовились бы к 2024 году.

4. Формальная победа "обнуления" обеспечена беспрецедентной принудительной мобилизацией через рабочие места, растянутым на неделю досрочным голосованием, "чеченской" явкой на электронном голосовании, отсутствием наблюдателей, массированным "информированием за" и косвенным подкупом голосующих через "розыгрыши ценных призов".

5. Такая победа не обеспечивает новой Конституции легитимности, и скорее ставит под сомнение нынешний порядок вещей – причем сомневаться в нем могут как миллионы проголосовавших против, так и представители российской элиты. Вместо обнуления президентских сроков запущен процесс обнуления доверия к Кремлю.

6. В результате такого обнуления беспокойство элит о будущем своих состояний и ренты в России резко усилится, а количество конфликтов вокруг Кремля вырастет. Апеллировать к "путинскому большинству" и фигуре сильного президента для разрешения таких конфликтов станет труднее, поскольку за прошедшую неделю все могли видеть, за счет чего это большинство собирается и как быстро оно в случае чего разбежится.

7. Выборы всех уровней теперь будут представлять для властей неразрешимую проблему, поэтому уже в сентябре они будут проходить "по-новому", то есть примерно так же, как нынешнее голосование – предельно грязно, "досрочно-электронно" и без малейшего намека на альтернативных кандидатов. Власти откажутся от борьбы за легитимность на подобных выборах, их будет волновать только минимальное соблюдение процедуры, что-то вроде системы вынесения приговоров в российских судах.

8. В результате политический кризис продолжит развиваться, поскольку у граждан не останется даже косметической возможности выражать свое отношение к происходящему в стране. Ключевым фактором кризиса станет фактическое поражение Кремля на голосовании в крупных городах – по данным независимых экзит-полов.

Прочтите! Смертельный приговор для России

9. Сделав ошибочную ставку на народную любовь в разгар эпидемии, в Кремле проиграли, и единственными его реальными союзниками теперь останутся силовики. Это значит, что политическая охота на ведьм будет расширена – как в отношении активистов, так и в отношении недостаточно лояльных для новых условий представителей элит. Цениться будут лишь "верные солдаты" – такие, как Бортников и Кадыров, их влияние вырастет. С большой долей вероятности до конца года будут предприняты попытки свернуть в стране остатки независимых медиа, НКО и политических организаций.

10. Стратегия оппозиции на электоральное участие в рамках "умного голосования" будет аннулирована, поскольку власти больше не нуждаются даже в имитации конкурентных выборов, и понимают, что не могут выигрывать такие выборы.

Источник: Новая газета