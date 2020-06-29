Головні гроші столиці – у будівництві і всьому, що з ним пов'язано. І не дивно, що "смотрящого" центральна влада спускає саме на будівництво. Роками цю роль відігравав нібито Вадим Столар, якого колись привів до Кличка ще Кононенко. Через Столара в Києві проходило практично все. Від оформлення документів на землю, до підключення будинку до каналізації.

Однак після зміни влади змінилось все. Хоча ні, лише прізвище. Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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Схеми, забудови, мільярдні тендери – це все лишилось. І в нас є дані просто з офісу їхнього організатора.

Скандальний офіс

Пів року тому СБУ обшукала офіс. Розслідувала мільярдні переплати на київських тендерах. Офіс був весь в диму від спалених документів. Папери згоріли, але СБУ вилучила лише ноутбук. Минуло пів року, а у справі тиша.

Водночас вміст ноутбуку потрапив до народного депутата Гео Лероса, а той передав дані журналістам Bihus.Info. Згідно з даними, знайомтесь – Денис Комарницький. Головний герой історії.



Денис Комарницький / Фото Главком

Що відомо про Комарницького

В середині 2000-х років він був соратником Леоніда Черновецького. Для народжених в цьому тисячолітті Черновецький – "найвідмороженіший" мер Києва і автор грандіозного дерибану землі і комунального майна. Комарницький був його довіреною особою, забезпечував вибори, розподіляв гроші в бюджетній комісії Київради та активно цікавився долею комунальної нерухомості.



Леонід Черновецький / Фото Новое время

Коли Черновецького "витрусили" з Києва, Комарницький теж зник з радарів. Це було у 2012 році. І широкий загал навіть прізвища його не чув, аж доки у 2019 році ЗМІ не назвали його новим "смотрящим" за Києвом.

З приходом Кличка Комарницький вростав у всі грошові напрямки в місті. Він робив це віртуозно і абсолютно непомітно. Усі його оборудки, компанії приписували кому завгодно, окрім нього. Давайте відмотаємо кілька років. І почнемо з оцього легендарного об'єкту, найбільшої оборудки за часів мерства Кличка – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.

Схеми "ЕкоБудТрейду"

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це вічна недобудова. Коли Кличко став мером, то пообіцяв, що добудова цього переходу – основна мета. 6,5 мільярда на добудову віддали фірмі "ЕкоБудТрейд". Тендер, якщо те посміховисько можна назвати тендером, провели за лічені дні до введення ProZorro.

Після того схематозу ми робили розслідування і встановили, що фірма оформлена на якогось Фунта, підставну особу. Фірма почала вигравати перші тендери з приходом Кличка. Ще й вигравати тендери комунальних підприємств. Наприклад, у київського "Спецжитлофонду". Набрала кількадесят мільйонів, а потім 6 мільярдів на головний довгобуд міста.

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Однак сама ця контора нічого не будує і не ремонтує. Вона просто прокладка. Кличко тоді так і не пояснив, що це за контора і чому вона виграла.

Можете собі уявити скільки компаній беруть участь в тендерах, які проводять понад тисячу комунальних підприємств? Якщо слідкувати за кожним тендером - це, по-перше, просто неможливо. Я реально не знаю хто там генпідрядник,

– сказав тоді Кличко.