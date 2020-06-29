Договорняки на ринку забудов: чому від "смотрящого" столиці залежить бюджет міста
Головні гроші столиці – у будівництві і всьому, що з ним пов'язано. І не дивно, що "смотрящого" центральна влада спускає саме на будівництво. Роками цю роль відігравав нібито Вадим Столар, якого колись привів до Кличка ще Кононенко. Через Столара в Києві проходило практично все. Від оформлення документів на землю, до підключення будинку до каналізації.
Однак після зміни влади змінилось все. Хоча ні, лише прізвище. Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів Bihus.Info.
Читайте також Елітний автопарк та багаті родичі: як живе заступник голови Нацполіції – фото, відео
Схеми, забудови, мільярдні тендери – це все лишилось. І в нас є дані просто з офісу їхнього організатора.
Скандальний офіс
Пів року тому СБУ обшукала офіс. Розслідувала мільярдні переплати на київських тендерах. Офіс був весь в диму від спалених документів. Папери згоріли, але СБУ вилучила лише ноутбук. Минуло пів року, а у справі тиша.
Водночас вміст ноутбуку потрапив до народного депутата Гео Лероса, а той передав дані журналістам Bihus.Info. Згідно з даними, знайомтесь – Денис Комарницький. Головний герой історії.
Денис Комарницький / Фото Главком
Що відомо про Комарницького
В середині 2000-х років він був соратником Леоніда Черновецького. Для народжених в цьому тисячолітті Черновецький – "найвідмороженіший" мер Києва і автор грандіозного дерибану землі і комунального майна. Комарницький був його довіреною особою, забезпечував вибори, розподіляв гроші в бюджетній комісії Київради та активно цікавився долею комунальної нерухомості.
Леонід Черновецький / Фото Новое время
Коли Черновецького "витрусили" з Києва, Комарницький теж зник з радарів. Це було у 2012 році. І широкий загал навіть прізвища його не чув, аж доки у 2019 році ЗМІ не назвали його новим "смотрящим" за Києвом.
З приходом Кличка Комарницький вростав у всі грошові напрямки в місті. Він робив це віртуозно і абсолютно непомітно. Усі його оборудки, компанії приписували кому завгодно, окрім нього. Давайте відмотаємо кілька років. І почнемо з оцього легендарного об'єкту, найбільшої оборудки за часів мерства Кличка – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.
Схеми "ЕкоБудТрейду"
Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це вічна недобудова. Коли Кличко став мером, то пообіцяв, що добудова цього переходу – основна мета. 6,5 мільярда на добудову віддали фірмі "ЕкоБудТрейд". Тендер, якщо те посміховисько можна назвати тендером, провели за лічені дні до введення ProZorro.
Після того схематозу ми робили розслідування і встановили, що фірма оформлена на якогось Фунта, підставну особу. Фірма почала вигравати перші тендери з приходом Кличка. Ще й вигравати тендери комунальних підприємств. Наприклад, у київського "Спецжитлофонду". Набрала кількадесят мільйонів, а потім 6 мільярдів на головний довгобуд міста.
Зверніть увагу Махінації з цінами та мільярдні тендери Укравтодору: що відомо про ремонт українських доріг
Однак сама ця контора нічого не будує і не ремонтує. Вона просто прокладка. Кличко тоді так і не пояснив, що це за контора і чому вона виграла.
Можете собі уявити скільки компаній беруть участь в тендерах, які проводять понад тисячу комунальних підприємств? Якщо слідкувати за кожним тендером - це, по-перше, просто неможливо. Я реально не знаю хто там генпідрядник,
– сказав тоді Кличко.
Ми ж пов'язували цю фірму і цю схему з директором спецжитлофонду та ще декількома персонажами столичної комунально-будівельної мафії. Зокрема, з нинішнім заступником Кличка В'ячеславом Непопом.
Віталій Кличко та В'ячеслав Непоп / Фото Знай.юа
Непоп там дійсно "світився", але, як виявилось, самостійним гравцем точно не був. І взагалі, уявляю, як в цей момент реготав Комарницький. На компі з офісу Комарницького купа файлів, які стосуються діяльності "ЕкоБудТрейду". В одному з файлів був повний перелік усіх компаній, які контролювались Комарницьким – 38 фірм, записаних на підставних осіб.
Там усе розписано. І долі, і умови, і об'єкти. "ЕкоБудТрейд" під номером 24. Максим Половко, формальний співвласник, в файлах позначений як "наш". Ось так от просто – "наш". У 2017 році, навіть попри те, що "смотрящим" вважали саме Столара, найбільший тендер КМДА виграла саме компанія Комарницького. Її формальний власник навіть живе у квартирі дружини Комарницького. Оцьому "нашому" у Кличка віддали 6 мільярдів.
Але "ЕкоБудТрейд" – це лише одна фірма з 40. Деякі під контролем лише Комарницького. Деякі в нього в партнерстві. Зокрема, зі Столаром. І дуже цікаво побачити, як це партнерство виписано. Адже офіційно усі ці компанії записані на підставних осіб. В жодній ви не побачите ані прізвище Столар, ані прізвище Комарницький. Розподіл співвласності та обов'язки сторін прописуються в "понятійках", яких у нас безліч.
► "Понятійка" Комарницького
У 2018 році Комарницький підготував таку "понятійку" по "ЕкоБудТрейду". На той момент Київ мав заплатити цій компанії 6 мільярдів. І наскільки розуміємо, Комарницький обміняв ці вже гарантовані гроші на купу тендерів у майбутньому. Понятійна угода, або, в оригіналі, меморандум, готують між Комарницьким, Вадимом Столаром і Максимом Микитасем, власником "Укрбуду".
Комарницький, Микитась і Столар / Фото колаж 24 каналу
Найкращі умови в ній вже тоді були саме у Комарницького. "Сторона 2 та Сторона 3 відповідає за замовників, проведення тендерних процедур, укладення договорів, фінансування по укладеним договорам", – було вказано у документі.
За цим меморандумом, Столар та Микитась мали забезпечити Комарницькому перемогу на довгому переліку тендерів КМДА. Усі об'єкти виписані. Прибуток з цих тендерів не ділився, його забирав собі Комарницький. Він же повністю виводив на свої фірми прибутки з вже сплачених Києвом коштів за Подільський міст, залишав за собою гроші за частину подальших робіт по мосту. І ба більше, отримував контроль і третину прибутку від тендерів, які Столар та Микитась надалі вигравали.
Цікаво Як Коломойський торгував російським вугіллям для "Центренерго"
Якщо треба зафіксувати момент, коли в місті змінилась кишеня – то ось він. До речі, це і момент, коли пора поставити одне питання. Хоча в жодному документі не згадується особисто Кличко і не йдеться про якісь хабарі безпосередньо йому, в різних "понятійках", де фігурує Столар, його обов'язком є забезпечувати тендери у місті, а інколи і прямо вказується "обеспечить политическую поддержку мера" для різних об'єктів. І всі згадані там об'єкти – успішно реалізуються.
Тож питання звучить так: на яких умовах Вадим Столар, від співпраці з яким нинішній мер постійно відкараскується, забезпечив ці самі тендери і підтримку". Адже тендери Комарницький отримав.
Фірми з його переліку, навпроти яких стоять позначки "наш", нічого самі не будують. Однак виграли у міста тендерів на 13 мільярдів гривень.
"БК Роял Хаус"
Окремо хочу зупинитися на ще одній компанії – "БК Роял Хаус". Лише за рік, з 2019 року, вона понавигравала комунальних тендерів на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Її немає в цьому файлі-переліку "наших", але з самого початку її записували на "нашого" власника, а нині контролюється навколо "нашими" директором і бенефіціаром.
► Як це працює
На тендер до київського комунального підприємства виходить декілька фірм з переліку Комарницького. Імітують бурхливу конкуренцію. Одна виграє. Ціна питання для міста – мільярди. Основні замовники:
- комунальні підприємства "Спецжитлофонд";
- "Житлоінвестбуд УКБ";
- Дирекція шляхотранспортних споруд.
Вони настільки "люблять" компанії Комарницького, що вже неправильно називати ці компанії комунальними. Вони просто перерозподіляють гроші міста в потрібну кишеню.
Яка сила у Комарницького? Моє припущення – гроші Черновецького. Тому що на тому ж компі величезна кількість "понятійок" прописана на спільне будівництво. І це будівництво неофіційно, десь з офшорок, десь просто кешем – фінансує Степан Черновецький, син колишнього мера.
Степан Черновецький / Фото pep.org
Більше розслідування журналістів – дивіться у програмі.