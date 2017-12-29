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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Докази проти Росії: в СБУ зібрали майже 400 свідчень

14:43, сьогодні 164 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Getty Images

Служба безпеки зібрала 393 свідчення збройної агресії РФ проти України та знущань над українськими заручниками.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Для збору цих свідчень СБУ опитала 43 українців, які були заручниками російських терористичних угруповань.

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Окрім численних доказів присутності військ РФ на території України та фактів катувань громадян бойовиками, у бюлетені перелічені результати судових рішень щодо злочинних дій терористів.

Варто зауважити на тому, що багато важливих свідчень були задокументовані правоохоронцями від українських військових, що потрапили у полон через пекло під Іловайськом, факт якого так вперто замовчують кремлівські пропагандисти,
– додали в СБУ.

Спецслужбовці зазначили, що готові надавати всебічну допомогу у дослідженні цих злочинів представникам міжнародних установ.

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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