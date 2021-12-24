Думаю, что президенту Украины стоило бы обратить внимание на заявления врага, и осмыслить, что и как делает Россия в военной сфере.

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Я здесь процитирую самое важное из выступлений, что характеризует качественные изменения и приоритеты российской армии, которые применяются либо готовятся к применению против Украины, со своими комментариями и выводами.

Русская угроза словами Путина и Шойгу

Президент РФ:

"...Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.

...Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта.

...На всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной и боевой учёбы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста…

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Интересно, что впервые именно вопросы управления и качества командного состава Путин оглашает публично как один из ключевых приоритетов военной реформы, ранее всегда акцент делался на сугубо материальных факторах.

Путін і Шойгу на Колегії МО РФ / фото МО РФ

Министр обороны РФ:

"В Сухопутные войска поставлено более 2400 новых и модернизированных образцов, развёрнуты две новые дивизии – мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитно-ракетная бригады (все новые соединения размещены близ границ Украины в Западном и Южном военных округах - Ю.Б.).

Воздушно-десантные войска. Поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, сформировано два десантно-парашютных полка (в том числе близ границ Украины в Южном военном округе - Ю.Б.).

В Воздушно-космических силах сформирован авиационный и зенитно-ракетный полки. Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.

В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступило свыше 30 образцов вооружения, включая зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".

Завершены испытания беспилотного аппарата большой дальности полёта "Альтиус-РУ". Начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост" (здесь речь идет только о беспилотниках дальнего действия, также в начаты поставки в войска тактических ударных дронов ближнего действия "Ланцет" – Ю.Б.).

Военно-Морской Флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, десять боевых катеров, семнадцать судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса. В текущем году на Военно-Морском Флоте сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки (продолжается усиление группировки ВМФ РФ на Черном море и в Крыму – Ю.Б.).

В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 миллиардов рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30 процентов, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза.

Приоритетные задачи на 2022 год.

По перевооружению.

По силам общего назначения. Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска Военно-Морского Флота более 1000 современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения.

Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Принять в состав Военно-Морского Флота пять подводных лодок, одиннадцать надводных кораблей, три боевых катера. Поставить в войска два береговых ракетных комплекса.

Увеличить число военнослужащих по контракту на 14,7 тысячи человек".

Российская модернизируется

Россия проводит военную реформу, чтобы обеспечить подавляющее превосходство своих наземных сил над украинской армией не только численно, но и качественно

Противостоять НАТО Россия может по-прежнему только благодаря наличию ядерного оружия, организационное и технологическое отставание ВС РФ от стран НАТО огромное и неустранимое.

Россия строит армию сугубо для проекции силы и давления на приграничные страны и в ряде точек влияния за рубежом, таких как Сирия.

Высокоточное оружие, ударные беспилотники, системы коммуникации и управления, тактическая мобильность

Это те приоритеты, которые действительно имеют первоочередное значение в современной войне, и особенно – в локальной войне, того сценария, что и на Донбассе.

Развитие российских военных программ увеличивает угрозы для эскалации боевых действий на Донбассе и в Украине в целом.

Россия реализовывает комплексные программы развития вооружений

После завершения 10-летней программы 2010-2020, сейчас действует план до 2027 года, и разрабатывается план до 2033-го.

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Чем ответит Украина

Противопоставить этому можно только нашу стратегию военной реформы и перевооружения, которой на данный момент в Украине нет.

Наши планы перевооружения рассчитаны на один год, и то не выполняются. Последнее изменение в Гособоронзаказ 2021-го года было внесено 20 декабря (!).

Стратегии реформы армии хотя бы на три года у нас пока нет. Надо понимать, что война надолго, и нет другого пути, кроме как идти к победе. Для этого необходимо долгосрочное оборонное планирование.

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