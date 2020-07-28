Уряд і Національний банк України спільно працюють над збереженням курсової та ціньової стабільності у державі. У цьому переконує прем’єр Денис Шмигаль, який, до слова, запевняє, що Кабмін не розглядає стимуляцію економіки в Україні шляхом інфляції.

Про це Шмигаль розповів під час брифінгу на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці, що на Полтавщині, передає Укрінформ.

Тим часом Стрибок у ціні євро: скільки коштує валюта в обмінниках

Так, в очільника уряду запитали, чи обговорюється з Нацбанком "курс долара по 30" та пожвавлення економіки шляхом стимулювання інфляції.

Такі питання з Нацбанком не обговорюються. НБУ веде свою власну монетарну політику... На сьогодні як уряд, так і Національний банк працюють над збереженням курсової і цінової стабільності,

– наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд цікавить розвиток промисловості, та інвестиції в промисловість, "але це – не предмет для розмов про додаткову емісію коштів і того, що курс має бути штучно завищений чи знижений".

Що цьому передувало