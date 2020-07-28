"Долар по 30": Шмигаль прокоментував взаємини з НБУ і ймовірність зростання курсу
Уряд і Національний банк України спільно працюють над збереженням курсової та ціньової стабільності у державі. У цьому переконує прем’єр Денис Шмигаль, який, до слова, запевняє, що Кабмін не розглядає стимуляцію економіки в Україні шляхом інфляції.
Про це Шмигаль розповів під час брифінгу на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці, що на Полтавщині, передає Укрінформ.
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Так, в очільника уряду запитали, чи обговорюється з Нацбанком "курс долара по 30" та пожвавлення економіки шляхом стимулювання інфляції.
Такі питання з Нацбанком не обговорюються. НБУ веде свою власну монетарну політику... На сьогодні як уряд, так і Національний банк працюють над збереженням курсової і цінової стабільності,
– наголосив Шмигаль.
Він також зазначив, що уряд цікавить розвиток промисловості, та інвестиції в промисловість, "але це – не предмет для розмов про додаткову емісію коштів і того, що курс має бути штучно завищений чи знижений".
Що цьому передувало
- Річ у тім, що президент Зеленський під час зустрічі з бізнесменами на Буковині заявив, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися". Тоді ж глава держави додав, що навіть у бюджеті закладений курс 30 гривень за долар.
- Після цього навколо питання щодо "долара по 30" велися активні дискусії. Зокрема, обговорювалося те, чи врятує, а чи ж вб’є економіку курс в 30 гривень за долар.