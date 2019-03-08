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      Долар дешевшає: прогноз аналітика, що буде далі

      1303 Читать новость на русском
      Прогноз курсу валют на наступний тиждень
      Прогноз курсу валют на наступний тиждень / НБУ

      Долар продовжує дешевшати відносно гривні. Наступного тижня американська валюта продовжить дешевшати, але вже повільніше.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів старший аналітик фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

      Читайте також: Курс валют на 7 березня: долар та євро суттєво здали позиції

      Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0-26,2 гривні,
      – відзначив він.

      Головний чинник, що впливає на зміцнення гривні відносно долара – високий попит на держоблігації в гривні. До нього додався інтенсивний продаж валюти населенням напередодні 8 березня.

      Експерт уточнив: минулого четверга долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,6-1,9%.

      • Офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,99 грн до 26,48 грн (-1,9%).
      • Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,87/26,90 до 26,35/26,38 (-1,9%).
      • Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,79/27,02 до 26,32/26,58 (-1,8% / - 1,6%).

      При цьому спред (різниця між найкращими цінами купівлі та продажу – "24") між середнім продажем і середньої покупкою розширився з 0,8% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем, що характерно для моментів інтенсивного руху на ринку.

      Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів

      blog_ava
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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Фінанси Гривня Долар-Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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