Долар дешевшає: прогноз аналітика, що буде далі

Долар продовжує дешевшати відносно гривні. Наступного тижня американська валюта продовжить дешевшати, але вже повільніше.

Про це у коментарі 24 каналу розповів старший аналітик фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

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Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0-26,2 гривні,

– відзначив він.

Головний чинник, що впливає на зміцнення гривні відносно долара – високий попит на держоблігації в гривні. До нього додався інтенсивний продаж валюти населенням напередодні 8 березня.

Експерт уточнив: минулого четверга долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,6-1,9%.

Офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,99 грн до 26,48 грн (-1,9%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,87/26,90 до 26,35/26,38 (-1,9%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,79/27,02 до 26,32/26,58 (-1,8% / - 1,6%).

При цьому спред (різниця між найкращими цінами купівлі та продажу – "24") між середнім продажем і середньої покупкою розширився з 0,8% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем, що характерно для моментів інтенсивного руху на ринку.

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