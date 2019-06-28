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      Должности, власть и деньги благодаря... войне

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      Из грязи в князи благодаря войне
      Из грязи в князи благодаря войне / AFP

      За плечами пять лет. Кто б мог подумать, что эта война затянется так надолго. Кто вообще мог подумать, что все перерастет в настоящую войну.

      Сейчас я могу сказать, что не нашла себя в этой войне. Но множество моих знакомых устроили свою жизнь вполне сносно, сделав карьеру, устроив личную жизнь, получив или получая высшее образование. Одним словом, их жизнь сложилась на фоне этой войны и во многом благодаря ей. Конечно, большинство из них скажут, что против войны и всем сердцем за мир. Но, если честно, сложно представить, что под миром каждый из них понимает свои прежние довоенные должности и прежнюю зарплату.

      Болезненная реальность жизни в оккупации: Письмо из Луганска: иногда кажется, что войны не было и нет

      Моя знакомая, поясняя мне что-то, сказала, что война как вода вымыла на поверхность весь мусор, который был спрятан глубоко под землей. Очень точно. Знаю десятки тех, кто никогда до войны не занял бы тех должностей, которые занимает сейчас. Худший из кошмаров – представить, что эти люди могут быть руководителями, смогут в экстренном темпе получить дипломы о высшем образовании, экстренно подтвердить свое соответствие занимаемым должностям. Свежие должности, свежие дипломы и очень старые амбиции, которые удалось реализовать только сейчас. Хорошо, если судьба никак не свяжет с этими людьми, и их амбиции, как осколки от взорвавшегося снаряда, не затронут никого…

      Моя знакомая до 2014 года была руководителем отдела на крупном предприятии. После сокращения в 2014 году попала в подчинение к руководителю новой формации. Да, вышло так, что знакомая как и многие остро нуждалась в деньгах, в работе, а то, что нашла, она умела делать. Это была работа в одном из местных "министерств".

      На новом месте сложного не было ничего: она все умела и терпеливо делала. Самым сложным было вынести руководителя – мелкого чиновника в области где-то до войны. "Новый министр" не скрывала, что сделает все, чтобы удержаться в этой должности, что уже никогда не вернется в провинцию, из которой вырвалась благодаря войне. Все ее подчиненные работали сверх нормы, по выходным, с обязательным участием во всех митингах и шествиях. Госпожа "министр", вычитывая подчиненных, не скупилась в выражениях:

      Ваше будущее – грязь из-под ногтей выковыривать.

      В ее сотрудниках она не видела личностей или авторитеты – это была рабочая сила, благодаря которой она держалась в должности. Кто-то не выдерживал и уходил, кто-то терпел. В гневе "министр" не скупилась в выражениях, не лезла за словом в карман… Знакомая ушла, не смогла. Просто не продлила контракт, когда тот подошел к концу.

      Сейчас она вспоминает тот период своей жизни как страшный сон. Тогда ушли еще многие – на рынок, фактически в никуда, но с твердой уверенностью, что не вернутся на ту работу ни за какие коврижки

      Но сколько таких же "министров" руководит нами сейчас! Это те, кто всегда хотел, но никогда не имел возможности, кого заметили благодаря энергичности и умению угождать, кто оказался в нужный момент в нужном месте. И наблюдая за такими взлетами, в народе часто повторяют одно известное выражение: чем выше взлетаешь, тем больнее падать.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Гроші Публікації Новини Луганська
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