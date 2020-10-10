Трамп провів масовий мітинг через 9 днів після зараження COVID-19: був без маски
Президент США Дональд Трамп 10 жовтня вперше після зараження COVID-19 провів передвиборчий мітинг. Своїх шанувальників Трамп запевнив, що почувається чудово.
Свою промову Трамп виголосив з балкона Білого дому, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Почуваюся чудово", – запевнив президент.
Однак, як повідомляло американське видання CNN, наразі невідомо, чи Трамп не є носієм COVID-19. З моменту, коли президент США отримав позитивний тест на коронавірус, минуло лише 9 днів.
Що сказав Трамп
Під час мітингу Трамп розхвалював досягнення своєї адміністрації та критикував головного суперника – демократа Джо Байдена.
Ми приступаємо до масового проведення передвиборчих заходів, адже не можемо допустити, щоб наша країна стала соціалістичною... або якоюсь ще жахливішою,
– наголосив президент США.
Майбутні вибори Трамп назвав найважливішими в історії країни.
Реакція людей
Шанувальники шаленіли від слів Трампа. Вони скандували "Ми вас любимо". І розчулений Трамп заявив, що теж їх любить.
Що відомо про COVID-19 у Трампа
- Трамп повідомив про своє зараження коронавірусом 2 жовтня.
- Президента госпіталізували до військово-медичного госпіталю імені Волтера Ріда.
- Низка американських ЗМІ повідомляла, що стан президента погіршився, і Трамп потребує кисневої терапії.
- Однак вже через декілька годин Трамп спростував цю інформацію.
- Президента виписали з госпіталю 5 жовтня.