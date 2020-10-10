Президент США Дональд Трамп 10 жовтня вперше після зараження COVID-19 провів передвиборчий мітинг. Своїх шанувальників Трамп запевнив, що почувається чудово.

Свою промову Трамп виголосив з балкона Білого дому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Почуваюся чудово", – запевнив президент.

Однак, як повідомляло американське видання CNN, наразі невідомо, чи Трамп не є носієм COVID-19. З моменту, коли президент США отримав позитивний тест на коронавірус, минуло лише 9 днів.

Що сказав Трамп

Під час мітингу Трамп розхвалював досягнення своєї адміністрації та критикував головного суперника – демократа Джо Байдена.

Ми приступаємо до масового проведення передвиборчих заходів, адже не можемо допустити, щоб наша країна стала соціалістичною... або якоюсь ще жахливішою,

– наголосив президент США.

Майбутні вибори Трамп назвав найважливішими в історії країни.

Реакція людей

Шанувальники шаленіли від слів Трампа. Вони скандували "Ми вас любимо". І розчулений Трамп заявив, що теж їх любить.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

Що відомо про COVID-19 у Трампа