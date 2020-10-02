Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом. Наразі вони почуваються добре і лідер держави не планує припиняти свою роботу.

74-річний американський президент перебуватиме у Білому домі та надалі виконуватиме обов'язки глави держави. Про це заявив лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє Associated Press.

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Будьте впевнені, я очікую, що президент продовжить виконувати свої обов’язки без перебоїв, поки одужує,

– сказав Конлі.

Що відомо про коронавірус у Трампа

Спершу коронавірус виявили у помічниці президента Хоуп Гікс. Напередодні вона супроводжувала Трампа на дебатах у Клівленді. Тому америський президент та перша леді одразу здали тест на COVID-19. Зранку 2 жовтня Трамп повідомив, що результат тесту позитивний. Глава США підкреслив, що вони з дружиною починають карантин та пройдуть крізь це разом.

Додамо, що Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус. Він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, не хоче, аби таким його бачили преса і люди.

Трамп навіть висміяв свого опонента на президенських виборах Джо Байдена за носіння маски. Сказав, що вона не здається йому президентською.

Однак пізніше очільник США змінив свою думку та назвав носіння захисної маски проявом патріотизму.

Зверніть увагу! За весь період пандемії у США коронавірусом заразилися 7 494 671 людей. Від ускладнень COVID-19 померли 212 660 хворих, а 4 736 621 – одужали.