Президент США Дональд Трамп обіцяє вивчити питання щодо помилування Едварда Сноудена. Колишній співробітник ЦРУ, який у 2013 році оприлюднив секретні документи, наразі проживає у Росії.

Трамп вивчить справу Сноудена

Глава Білого дому зазначив, що наразі він не дуже ознайомлений зі справою Сноудена, проте має намір ретельно її вивчити. Про це інформує USA Today.

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Трамп зазначив, що американські громадяни по-різному реагують на Сноудена.

Багато людей думають, що до нього потрібно якось інакше ставитися, а інші думають, що він робив дуже погані вчинки,

– додав Трамп.

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