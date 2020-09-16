На Донбасі загинув військовий з Львівщини: відоме ім'я
Уночі 16 вересня на Донбасі загинув український воїн Роман Червінський. Загиблий є уродженцем Львівської області.
Червінський загинув біля селища міського типу Новотошківське на Луганщині. Смерть настала через необережне поводження з гранатою. Про це у фейсбуці повідомив штаб Операції об'єднаних сил.
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Інформацію про те, що загинув саме 29-річний Роман Червінський, оприлюднила у фейсбуці Яворівська райдержадміністрація. Там наголосили, що на військову службу загиблого воїна призвали ще у 2011. З 2015 року Червінський брав участь у війні на Донбасі як механік-водій 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Мер Львова Андрій Садовий вшанував пам'ять загиблого бійця.
Сьогодні вночі на Донбасі загинув боєць з Яворова Роман Червінський. Він отримав несумісні з життям травми після вибуху гранати. Вічна Пам'ять Герою,
– написав Садовий.
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