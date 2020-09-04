На Донбасі тиша: українські бійці ліквідовують пожежі та розміновують території
Протягом 3 вересня по всій лінії фронту спостерігалася тиша, обстрілів зі сторони бойовиків не було. Тому підрозділи Об’єднаних сил брали участь у ліквідації пожеж, розмінуванні територій та відновленні пошкоджених будинків.
Українські військові повністю контролюють ситуацію, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Бойових втрат та поранень мереж бійців ЗСУ немає. Тиші війська окупанта дотримуються і від початку доби 4 вересня.
Що роблять українські військові на Донбасі
- Підрозділи Об’єднаних сил допомагають ліквідовувати пожежі, які виникли на Донеччині та Луганщині.
Зокрема, гасять вогонь біля таких населених пунктів: Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. Наразі займання вдалося ліквідувати у Красногорівці, Зайцевому, Єлизаветівці, Золотому-3 та Кам’янці.
- У прифронтових районах сапери розмінували понад десять гектарів території. На знищення передали 142 вибухонебезпечних предмети.
- Рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Лише протягом 3 вересня вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.
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