Протягом 3 вересня по всій лінії фронту спостерігалася тиша, обстрілів зі сторони бойовиків не було. Тому підрозділи Об’єднаних сил брали участь у ліквідації пожеж, розмінуванні територій та відновленні пошкоджених будинків.

Українські військові повністю контролюють ситуацію, повідомили у фейсбуці штабу ООС. Читайте також Пожежі на Луганщині: військовий, якого вважали зниклим безвісти, загинув Бойових втрат та поранень мереж бійців ЗСУ немає. Тиші війська окупанта дотримуються і від початку доби 4 вересня. Що роблять українські військові на Донбасі Підрозділи Об’єднаних сил допомагають ліквідовувати пожежі, які виникли на Донеччині та Луганщині. Зокрема, гасять вогонь біля таких населених пунктів: Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. Наразі займання вдалося ліквідувати у Красногорівці, Зайцевому, Єлизаветівці, Золотому-3 та Кам’янці. У прифронтових районах сапери розмінували понад десять гектарів території. На знищення передали 142 вибухонебезпечних предмети.



понад десять гектарів території. На знищення передали 142 вибухонебезпечних предмети. Рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Лише протягом 3 вересня вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються. Важливо Пожежа в окупованій Макіївці знищила багато будинків, є загиблі Доба на Донбасі 3 вересня: відео Зверніть увагу! Вже більше, ніж місяць пройшов від дня, коли набрав чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі. Проте окупанти регулярно порушують домовленості, влаштовуючи провокації.

Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу