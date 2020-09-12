На Донбасі відновили близько тисячі будинків, що зруйнували окупанти: фото
Від початку 2020 року на Донеччині відновили 956 будинків, які зруйнували окупанти. Місцеві чиновники планують, що до кінця року ця цифра має сягати тисячі.
Ремонтували будинки працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це заявив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, інформує пресслужба ОДА.
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Найбільшу увагу приділяють відновленню покрівель, адже попереду осінньо-зимовий період.
Упевнений, що найближчим часом нам удасться досягти амбітної мети – відновити тисячу будинків, що постраждали від ворожих обстрілів,
– наголосив Філашкін.
За словами Філашкіна, в області є достатньо будівельних матеріалів для відновлення будинків.
Скільки будинків зруйнували окупанти
- Від початку збройної агресії Росії, на Донбасі бойовики зруйнували 13 255 будинків.
- 7 тисяч з них вже відновили.
Мешканка відновленого будинку / Фото Донецької ОДА
Надзвичайники прийшли до дому жителів Донбасу / Фото Донецької ОДА
Вадим Філашкін відвідав села Водяне та Гранітне / Фото Донецької ОДА
Рятувальники розмовляють з жителями Донбасу / Фото Донецької ОДА
Надзвичайники, що відновлювали будинки мешканців Донбасу / Фото Донецької ОДА