На Донбасі знову підірвалися двоє військових
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 8 серпня підірвалися двоє українських військових. Українські бійці залишилися живими, але отримали поранення внаслідок підриву.
Українські захисники підірвалися на протипіхотній міні в Донецькій області, повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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Обом українським воїнам оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний,
– повідомили в угрупованні "Схід".
На місці підриву військових працюють керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Це вказує на те, що інцидент трапився на підконтрольній нашим військовим території.
Наразі відомо лише, що інцидент трапився в Донецькій області, але немає інформації, де саме. Це вже третій такий випадок з 6 вересня.
Коротко про попередні підриви українських воїнів:
- Обидва випадки трапилися 6 вересня. У першому двоє наших воїнів потрапили на мінне поле противника біля Верхньоторецького через пожежі. Обоє воїнів відірвалися від побратимів і зайшли на вороже мінне поле, де й загинули.
- Згодом під час гасіння пожежі на автомобілі натрапили на міну ще двоє українських бійців біля Новгородського. Вони отримали поранення, але згодом один з воїнів помер у лікарні.