У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 8 серпня підірвалися двоє українських військових. Українські бійці залишилися живими, але отримали поранення внаслідок підриву.

Українські захисники підірвалися на протипіхотній міні в Донецькій області, повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Обом українським воїнам оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний,

– повідомили в угрупованні "Схід".

На місці підриву військових працюють керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Це вказує на те, що інцидент трапився на підконтрольній нашим військовим території.

Наразі відомо лише, що інцидент трапився в Донецькій області, але немає інформації, де саме. Це вже третій такий випадок з 6 вересня.

Коротко про попередні підриви українських воїнів: