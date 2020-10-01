На Донеччині вирувала пилова буря: фото
В Краматорську та Костянтинівці, що на Донеччині, 30 вересня вирувала пилова буря. На те, чому виникла буря, є кілька причин.
В Краматорську дув сильний вітер, місцями капав невеликий дощ, а потім в повітря піднявся пил. Про це повідомляє Kramatorsk Post.
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Через бурю погіршилася видимість на вулицях. Місцеві розповідають, що пил осідав на автомобілі та одязі.
Пилова буря у Краматорську / фото Kramatorsk Post
Чому утворилася пилова буря
На це впливають структура і рівень вологості ґрунту, рослинність, рельєф місцевості і швидкість вітру.
У нашій ситуації все зійшлося: посуха, деградація і зневоднення ґрунтів у результаті вирощування монокультур (соняшник, кукурудза), пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, руйнування підстилаючого трав'яного шару ("Велике будівництво", бездумна старанність комунальних служб в боротьбі з газонами),
– розповіла Марчук.
Метеоролог зазначила, що у степовій зоні Донецької височини тривалість пилових бур може становити більше 10 годин.
Де нещодавно в Україні вирувала негода
- 27 вересня потужний смерч пронісся у селищі Велика Олександрівка Херсонської області.
- 30 вересня в Одеській області біля Національного природного парку "Тузлівські лимани" виник пиловий вихор. Він з'явився вдень у спекотну погоду, коли земля дуже нагрілася.
- Цього ж дня в окупованому Росією Криму зафіксували сильний смерч, який з'явився над морем. Він пронісся в безпосередній близькості від селища Утьос поблизу Алушти.
- В Україну надійшов циклон Зора. Станом на ранок 1 жовтня через нього знеструмлено 162 населених пункти у 9 областях країни.