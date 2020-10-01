В Краматорську та Костянтинівці, що на Донеччині, 30 вересня вирувала пилова буря. На те, чому виникла буря, є кілька причин.

В Краматорську дув сильний вітер, місцями капав невеликий дощ, а потім в повітря піднявся пил. Про це повідомляє Kramatorsk Post.

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Через бурю погіршилася видимість на вулицях. Місцеві розповідають, що пил осідав на автомобілі та одязі.



Пилова буря у Краматорську / фото Kramatorsk Post

Не забывайте за маски. Это будет в помощь на улице во время бури + зонт или капюшон.

А лучше сидеть дома и переждать этот пц((( #Донецк сегодня #ДНР pic.twitter.com/AYxb0yap0n — Svetlana (@Lana_mem) September 30, 2020

Чому утворилася пилова буря

На це впливають структура і рівень вологості ґрунту, рослинність, рельєф місцевості і швидкість вітру.

У нашій ситуації все зійшлося: посуха, деградація і зневоднення ґрунтів у результаті вирощування монокультур (соняшник, кукурудза), пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, руйнування підстилаючого трав'яного шару ("Велике будівництво", бездумна старанність комунальних служб в боротьбі з газонами),

– розповіла Марчук.

Метеоролог зазначила, що у степовій зоні Донецької височини тривалість пилових бур може становити більше 10 годин.

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