ЗСУ просунулися біля Слов'янська, а росіяни – у Костянтинівці: огляд фронту від ISW

Наступальні спроби російських військ не приносять особливих успіхів. Силам оборони вдається відкидати ворога на деяких напрямках.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися на 2 напрямках, а окупанти – на одному.

Де змінилася лінія фронту?

Харківська область

Нещодавно російські війська здійснили спробу проникнення на Великобурлуцькому напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 5 серпня, показують, як українські сили завдали удару по російській позиції в Устинівці, на північний схід від Великого Бурлука, після цієї спроби.

Російські джерела заявляли, що 5 серпня їхні війська атакували на Куп'янському напрямку, однак ISW не знайшов підтверджень просування.

Водночас джерело, пов'язане із російським угрупованням військ "Захід", повідомило, що через технічні несправності та удари ЗСУ російські війська відчувають нестачу засобів зв'язку на цьому напрямку.

Слов'янський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися на північний схід від Слов'янська. Вони продовжують утримувати ключові населені пункти на цьому напрямку, попри спроби російських військ проникнути на українські позиції.

Геолоковані кадри, опубліковані 4 серпня, свідчать про просування Сил оборони України на північний схід від Діброви.

Військовий оглядач Костянтин Машовець 5 серпня повідомив, що українські війська й надалі утримують позиції на північний захід від Кривої Луки та в південній частині Рай-Олександрівки. Це спростовує заяви Росії про нібито захоплення цих населених пунктів.

За словами Машовця, російські війська продовжують спроби проникнення на північ і в східну частину Рай-Олександрівки, а також у районах на північний схід і південний схід від Малинівки та на захід від Міньківки.

Російська 3-тя загальновійськова армія, за повідомленнями, планує розширити масштаби диверсійно-проникних дій на Слов'янському напрямку через зниження своєї боєздатності.

Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що, хоча українським силам поки не вдалося повністю зупинити просування росіян на схід від агломерації Слов'янськ – Краматорськ, підрозділи 3-ї армії Росії також не змогли захопити значні території.

За його словами, темпи наступу цієї армії знижуються через втрату боєздатності, особливо 6-ї та 123-ї окремих мотострілецьких бригад, які нині здатні проводити лише проникнення невеликими групами.

Машовець повідомив, що російські війська планують здійснювати такі проникнення в Миколаївці, використовуючи позиції на північ від Рай-Олександрівки та в південній частині Кривої Луки.

Він також зазначив, що командуванню 3-ї армії Росії доведеться обирати між спробою найближчим часом прорватися до агломерації Слов'янськ – Краматорськ або підтримкою загального російського наступу на цьому напрямку разом із 25-ю загальновійськовою армією на Лиманському напрямку та 8-ю загальновійськовою армією і 3-м армійським корпусом на Краматорському напрямку.

Костянтинівський напрямок

Загарбники нещодавно просунулися в Костянтинівці.

Геолоковані кадри, опубліковані 4 серпня, доводять їхнє просування в західній частині міста.

Зверніть увагу! Знімки за 4 серпня вказуют що 224-й протитанковий артилерійський дивізіон Росії діє на південь від Софіївки, що на південний захід від Дружківки. Раніше ISW не фіксував участі цього підрозділу в бойових діях в Україні.

Олександрівський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 1 серпня, свідчать, що окупанти завдали удару по українських військових на захід від Зірки, що на північний схід від Олександрівки.

Гуляйпільський напрямок

4 і 5 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, але підтвердженого просування не досягли.

Водночас один із російських військових блогерів заявив, що підрозділи 5-ї окремої танкової бригади Росії нібито захопили Зірницю, що на південний захід від Олександрівки.

ISW називає це твердження вкрай малоймовірним, адже село розташоване приблизно за 14 кілометрів від найближчих підтверджених російських позицій і за 9 кілометрів від найближчого зафіксованого місця проникнення російських військ.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW