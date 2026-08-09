ЗСУ, ймовірно, просунулися на 5 напрямках: огляд фронту від ISW

На фронті тривають запеклі бої. Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках. Українські сили часом вдаються до контратак.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, просування мають як українські, так і російські сили.

Яка ситуація на Харківщині та Сумщині?

Сумський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на півночі Сумської області.

Речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 8 серпня заявив, що російські війська утримують позиції на східній околиці Рясного, що на південний схід від Сум.

Це свідчить про те, що українські та російські сили, ймовірно, перебувають упереміш у цьому районі, а українські військові просунулися або відновили свої позиції у західній частині Рясного.

Харківський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

Геолоковані кадри, опубліковані 6 та 8 серпня, показують удари російських військ по українських позиціях на південь від Цегельного, а також у районі Лимана та на північ від нього. Обидва населені пункти розташовані на північний схід від Харкова.

8 серпня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили Іванівку, що на північний схід від Харкова.

Тим часом, ворог, ймовірно, намагається просуватися в напрямку Білого Колодязя, що на північний схід від Харкова, з північного сходу.

Раніше ISW оцінював, що росіяни намагаються проникнути до Білого Колодязя з боку Покалиного, розташованого на північ від села.

31 липня українське джерело повідомляло, що російські військові намагаються зайти в населений пункт із півночі.

Однак 8 серпня Віктор Трегубов заявив, що російських військ поблизу Білого Колодязя немає.

Водночас два російські військові блогери стверджували, що росіяни просуваються до Білого Колодязя з північного сходу, поблизу Волохівського.

Куп'янський напрямок

Російські війська нещодавно провели спробу проникнення в напрямку Куп'янська.

Геолоковані кадри, опубліковані 8 серпня, показують, як українські сили завдають удару по зайнятій росіянами будівлі в центральній частині Куп'янська-Вузлового, на південь від Куп'янська.

Російський військовий блогер 8 серпня заявив, що росіяни просунулися на захід від Подолів, на схід від Куп'янська, а також у центральній частині Куп'янська-Вузлового.

Окупанти, ймовірно, використовують тактику проникнення, щоб просуватися до Куп'янська з півночі та сходу.

Віктор Трегубов заявив, що росіяни дедалі частіше намагаються проникнути на північ від Куп'янська та до східних частин українських позицій на правому березі Осколу.

За його словами, окупанти також намагаються просуватися до Кіндрашівки на північ від Куп'янська, відрізати український плацдарм на лівому березі Осколу, посилити свої позиції в Куп'янську-Вузловому та проникнути в населені пункти на околицях Куп'янська.

Борівський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Боровському напрямку.

Російський військовий блогер 8 серпня визнав, що українські військові раніше просунулися в західній частині Катеринівки та центральній частині Нового, що на південний схід від Борової.

За його словами, російські війська не контролюють центральну та східну частини Катеринівки, східну частину Нового, південь Липового та Зелену Долину.

Яка ситуація на Донеччині?

Слов'янський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Слов’янському напрямку.

Російський військовий блогер 8 серпня визнав, що Сили оборони просунулися в північній частині Шандриголового, на північний захід від Лимана.

Також українські сили контролюють південну частину Новоселівки, центральну частину Дробишевого, західну частину Лимана та центральну частину Ямполя. Усі ці населені пункти розташовані на північний захід або південний схід від Лимана та не входять до зони передових російських позицій.

Водночас російський військовий блогер заявив, що загарбники просунулися на схід від Миколаївки, що на схід від Слов'янська.

Покровський напрямок

Окупанти, ймовірно, збільшують кількість спроб проникнення на Покровському напрямку після нещодавньої ротації особового складу в цьому районі.

Зона ураження на Покровському напрямку охоплює близько 20 кілометрів.

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Гуляйпільський напрямок

Окупанти 7 та 8 серпня продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, але просунутися не змогли.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили контратакують із напрямків Новоселівки та Чарівного, що на південний захід від Гуляйполя.

Оріхівський напрямок

Тим часом ворог намагається проникнути в Оріхів і створити умови для майбутнього наступу на місто.

Російські джерела заявили про просування і українських, і російських сил на цьому напрямку.

8 серпня російський військовий блогер визнав, що окупанти більше не утримують позиції в південній частині Приморського, що на захід від Оріхова.

Водночас інші військові блогери заявили, що росіяни захопили Новоданилівку, на південний захід від Оріхова, а також просунулися на північний схід від Нестерянки, на північний схід і північ від Малих Щербаків, у східній частині Білогір'я та на південь від Малої Токмачки.

Бої на фронті / Карти ISW