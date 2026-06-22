Росіяни б'ють по логістиці ЗСУ, щоб зламати оборону 2 ключових міст: огляд фронту від ISW

Російські війська надалі тиснуть у районі Костянтинівки, Слов'янська і Покровська. Ворог б'є по українській логістиці, яка забезпечує постачання цих напрямків.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою.

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Де тривають найзапекліші бої на Сході?

21 червня російські війська продовжували інфільтрації на Слов'янському напрямку. Так, українці завдали удару по ворожій позиції на південному заході Рай-Олександрівки (на південний схід від Слов'янська) після того, як туди просочилися окупанти.

Геолоковані кадри від 20 червня демонструють удар загарбників по українській позиції на схід від Рай-Олександрівки. Це суперечить заявам ворога про просування та свідчить про те, що позиції українських і російських військ у цьому районі, ймовірно, залишаються перемішаними.

21 червня окупанти продовжували наступальні дії в Костянтинівці та її околицях. Водночас підтвердженого просування не зафіксовано.

Заступник командира української бригади, яка діє на Костянтинівському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують інфільтрації, намагаючись обійти українські оборонні рубежі та закріпитися в тилу.

За словами одного з російських військових блогерів, найінтенсивніші бої тривають у північно-західній, центральній та південно-західній частинах Костянтинівки.

За даними українських підрозділів, станом на 12 червня російське командування перекинуло до Костянтинівки від 100 до 250 військових для проведення диверсійних операцій у межах міста.

Також 21 червня окупаційні війська продовжували переважно невдалі спроби проникнення в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку.

Водночас росіяни підтягують піхоту, готуючись посилити атаки на південний захід від Добропілля та на північний захід від Покровська.

Українські спостерігачі повідомляють, що Росія посилює штурмові підрозділи на Покровському напрямку та готується до нових атак. Зокрема, підтягуються сили 51-ї та 2-ї армій у районах на північ і північний схід від Покровська (Білицьке, Родинське, Гришине та інші населені пункти).

Ворог накопичує піхоту і легку техніку в кількох вузлах поблизу фронту та активізував інфільтрації приблизно із середини червня. Українська сторона також фіксує ротацію російських підрозділів і спроби тиску на північ та північний захід від Покровська.

Геолоковані кадри від 21 червня показують, що українські сили відновили позиції в Білицькому.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, Сили оборони утримують Сергіївку та значну частину району Білицького, змушуючи Росію концентрувати війська для наступу на Добропілля через відносно вузьку ділянку фронту між Покровськом і Новоолександрівкою.

Експерт також повідомив, що деяким російським групам вдалося закріпитися на ділянці на південний схід від Шевченка та між Білицьким і Красноярським.

Машовець підкреслює, що російські війська наразі не мають достатньої чисельності та щільності сил, щоб одночасно вести наступальні операції на Покровському і Костянтинівському напрямках.

Також він попереджає, що командування 51-ї армії може перекинути сили для спроби просування вздовж річки Казенний Торець у напрямку Дружківки, щоб обійти оборону Костянтинівки. Водночас це ускладнюється тим, що 51-ша армія потребує регулярних і тривалих оперативних пауз.

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Як ворог намагається зламати оборону Лимана та Костянтинівки?

Окупанти намагаються порушити українську логістику на півдні Харківської області, яка забезпечує оборону ЗСУ на Слов'янському та Костянтинівському напрямках.

21 червня один із російських військових блогерів заявив, що російські сили нібито встановили вогневий контроль над ділянкою автошляху Т-21-21 між Близнюками та Барвінковим на півдні Харківської області, що розташована щонайменше за 53 кілометри від лінії фронту.

Українські логістичні маршрути через Барвінкове ведуть до Ізюма, звідки забезпечуються Боровий і Лиманський напрямки, а також до Слов'янська, який є ключовим вузлом постачання для Лиманського, Слов'янського, Краматорського та Костянтинівського напрямків.

Імовірно, Росія прагне ускладнити забезпечення українських військ, щоб послабити оборону на пріоритетних для неї напрямках – біля Лимана та Костянтинівки,

– вважають аналітики.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?

20 – 21 червня тривали російські диверсійно-проникні операції й на заході Запорізької області. Тим часом українські сили проводили контратаки на захід від Оріхова.

Геолоковані кадри від 20 – 21 червня показують удари російських сил по українських позиціях у центральній частині Степногірська (на захід від Оріхова). Це свідчить про те, що українські війська, ймовірно, зачистили суміжні позиції російських диверсійних груп.

Додаткові геолоковані дані від 20 червня показують російський удар по українській позиції на північний захід від Малої Щербаківки (на захід від Оріхова), що вказує на збереження українських позицій у цьому районі – всупереч російським заявам.

Інші кадри від 21 червня фіксують український удар по російській позиції у східній частині Новоданилівки (на південний схід від Оріхова) після того, як туди інфільтрувалися окупанти.

Російські військові блогери заявляли, що російські сили нібито захопили південну частину Новоданилівки та просунулися до її центральної частини.

Яка ситуація на Запоріжжі / Карти ISW