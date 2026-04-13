ЗСУ просунулися на Донеччині, а росіяни – на кордоні з Дніпропетровщиною: огляд фронту від ISW

Російські військові продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту. І ЗСУ, і окупантам вдається досягати певних тактичних успіхів.

Інститут вивчення війни проаналізував перебіг бойових дій. За даними аналітиків, українські та російські сили мали по одному просуванню у різних регіонах.

Де мали успіх Сили оборони, а де – ворог?

Сили оборони нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані кадри від 7 квітня показують, що українські військові просунулися на захід від Ступочок і в східній частині Костянтинівки.

Де Україна мала просування на фронті / Карта ISW

Окрім того, експерти викрили брехню росіян. Геолоковані кадри, опубліковані 11 квітня, свідчать, що українські сили утримують позиції в центральній частині Курилівки (південний схід від Куп'янська) – районі, де російські джерела раніше заявляли про контроль окупантів.

Тим часом російські сили нещодавно пройшли вперед на Олександрівському напрямку.

Геолоковані кадри від 10 квітня показують, що загарбники нещодавно просунулися на південь від Новогригорівки (на південний схід від Олександрівки).

Що відбувається на Запорізькому напрямку?

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 12 квітня, що українські сили проводили зачистки в Степногірську (північний захід від Оріхова) протягом останнього тижня та утримують позиції вздовж обох берегів річки Янчекрак між Кам'янським і Степовим.

За оцінкою Машовця, російські сили на заході Запорізької області перевантажені та розтягнуті вздовж фронту, попри підсилення стратегічним резервом.

Він зазначає, що підрозділи 58-ї армії Росії діють одночасно за двома напрямками – на захід і північний захід від Оріхова та на південний схід від міста – вздовж фронту довжиною близько 50 кілометрів.

За його оцінкою, окупанти не мають достатньої концентрації ресурсів для успішного виконання обох завдань, а їхні невеликі тактичні здобутки залишають угруповання вразливим до українських контратак.

