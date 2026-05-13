На це покладуть всі сили, – експерт розкрив підступний план росіян на фронті

Росія позбулася військової ініціативи на фронті, і західні аналітики припускають, що такими темпами їй треба близько 30 років для досягнення цілей. З часів Курської операції росіяни втратили більше територій, ніж окупували, та двічі поспіль провалили стратегічні наступальні операції.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що на відміну від минулого року в Путіна немає ресурсів для паралельного ведення операцій.

Дивіться також: Перемир'я для Путіна – це лише спосіб накопичити дрони та ракети, – Коваленко

Чи здатна Росія оточити українські сили на Донеччині?

Західні аналітики у своєму аналізі часто зосереджуються на кілометражі, не розуміючи, де насправді розгортаються інтенсивні бойові дії: на Донецькому та Покровському напрямках, тоді як Росія просувається на Запорізькому – менш стратегічному напрямку.

Увесь кілометраж, здобутий Росією у другій половині 2025 року, це просування від Курахового до Гуляйполя на менш важливому південному напрямку. За словами експерта, якщо відкинути цю ділянку й дивитися на стратегічно важливий Донецький напрямок, цифри виглядатимуть зовсім інакше.

Дві російські наступальні операції провалилися на першому етапі: літня кампанія загрузла біля Покровська-Мирнограда, а зимова "захлинулася", бо всі ресурси витратили на початкове завдання. Тому хоча й Росія захопила Покровськ-Мирноград, це коштувало їй усіх резервів, виділених на захоплення всієї Краматорсько-Слов’янської агломерації.

Літня кампанія почалася за старою схемою – фантазії мало. З півдня росіяни виходять від Покровська-Мирнограда на Добропілля, з півночі з Лиманського напрямку на Слов’янськ, намагаючись оточити українське угрупування. Увесь минулий рік генерали обіцяли Путіну, що ще місяць чи два і вони почнуть диктувати правила. Але нічого не вийшло,

– сказав Лакійчук.

Чому Росія більше не може воювати так, як торік?

Наразі Росія розширює фронт, додаючи до операцій Костянтинівку та Часів Яр. Противник планує штурмувати Костянтинівку та здійснити прорив з Часового Яру механізованими засобами. Після чого хоче зайти в тил Костянтинівки, захопити її, посилити південний виступ для оточення Дружківки та Краматорська.

Навіть якщо Росія захопить Костянтинівку до кінця літа-осені, вклавши всі сили, це не буде успіхом, бо вона просто повторить те, що взимку біля Покровська.

Україна проводить стратегічну оборонну операцію, й розклад сил радикально зміниться. Росіяни входять у битву поступовим нарощенням зусиль не через хитрий задум, а тому, що на відміну від минулого року, у них немає ресурсів на всю операцію,

– пояснив Лакійчук.

Тому звідки брати резерви – велике питання. Хоча Росія залучає північнокорейських військових та білоруську допомогу, співвідношення сил зовсім інше, ніж було минулого чи позаминулого року.

"Навіть західні партнери починають говорити сміливі заяви про те, що Україна відновила ініціативу в ході бойових дій, а хто володіє ініціативою, той диктуватиме характер бойових дій противнику. Тому це ключ до успіху", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Полковник ЗСУ у відставці Роман Світан вважає, що Слов’янськ є ключовим містом для всього південно-східного фронту, однак навіть для концентрації великих сил Росії знадобиться щонайменше 3 літні кампанії. За його словами, план Москви складається з трьох етапів: захоплення лівого берега Осколу, наступу на Добропілля для перерізання логістики та спроби витіснити ЗСУ зі Слов’янська, краматорська і Дружківки.

Що відомо про потенційне перемир'я між Росією та Україною?

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для припинення бойових дій і переходу до "повноцінних мирних переговорів" Зеленський нібито має наказати ЗСУ залишити Донбас і території, які Кремль називає "російськими регіонами" – йдеться про тимчасово окуповані українські землі.

У Кремлі стверджують, що після відведення українських військ з регіону вони зможуть оголосити про припинення вогню та перейти до переговорного процесу.