Так, 22 березня довелося аварійно вимкнути лінії 110 кіловольт "Калуш – Височанка". Про це повідомили у Прикарпаттяобленерго.

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Ця лінія є важливою у роботі мережевого господарства, оскільки нею заживлено західну частину області.

На щастя, вимкнення було нетривалим, оскільки спрацювала автоматика повторного включення,

– зазначили у відомстві.

Тривожний сигнал

Зараз лінія працює у нормальному режимі. Однак цей випадок є тривожним сигналом.

Тому енергетики вкотре наголошують, що небезпечно підпалювати сухостій неподалік ліній електропередач.

Річ у тім, що неконтрольований вогонь створює реальну загрозу обривів проводів, пошкодження електрообладнання і, як наслідок, призводить до довготривалих аварійних вимкнень.

Окрім того, підпали поблизу підстанцій, під лініями електропередач правоохоронні органи зараз будуть розцінювати як прояви диверсантів.

Довідка. Якщо ви є свідком пожежі поблизу підстанцій чи ліній електропередач – телефонуйте в колцентр компанії – 0 800 50 40 20 чи пишіть повідомлення на офіційну сторінку "Прикарпаттяобленерго" у фейсбуці.