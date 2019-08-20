15:40
20 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 19 серпня
      Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику
      Вєсті.UA
      19:47, 19 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрій Бутусов

      Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством

      170
      Совещания под председательством Президента Украины
      Совещания под председательством Президента Украины / Сайт президента

      Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ и САП.

      Президент Владимир Зеленский задал вопрос: когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.

      Важно! Что надо сделать, чтобы на 20% снизить цену на электроэнергию: ответ Геруса

      Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить.

      Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження – можливо, близько 10%. А денну ціну – знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%", – сказав представник Президента в Уряді Андрый Герус"
      – об это написал глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык.

      Кабмин и представители НКРЕ (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины – Прим. ред.) с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно эмоциональным был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом – по какой цене покупать уголь?

      Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход – 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.

      Поэтому надо принять решение: как покупать уголь для тепловой генерации?

      Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам+". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.

      "Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены – 1700 гривен за тонну. Ну что ж, вполне вероятно – донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля. Вот и схема от ДТЭК на русском языке.

      Роттердам+
      Фото с Facebook

      Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?

      Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу – если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть – поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.

      Но решение не принято.

      Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.

      К теме: Какое мнение у украинского населения относительно "Роттердам+": объяснение политолога

      blog_ava
      На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
      сьогодні
      3468
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Андрій Герус Роттердам+ Вугільна промисловість Тарифи Публікації
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      сьогодні , 15:18 Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      Юрій Бутусов 169
      Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю
      сьогодні , 12:30 Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю
      Сергій Фурса 457
      Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина
      сьогодні , 12:01 Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина
      СерпомПо 2061
      Зачем Маску бомбить Марс?
      сьогодні , 11:00 Зачем Маску бомбить Марс?
      Іван Яковина 1201
      Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?
      сьогодні , 10:00 Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?
      Під обкладинкою 1169
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук