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      Дощ у поїзді: у вагоні поїзда з дірявої стелі текла вода – відео

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      У вагоні електрички з дірявої стелі текла вода / Скріншот з відео

      У пасажирському потязі Дніпро – Запоріжжя з дірявої стелі лило як з відра. На щастя, вагон був напівпорожнім. Тому люди змогли пересісти у "сухіше" місце.

      Відео з умовами в приміському потязі опублікував у ютубі один із пасажирів.

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      На відео помітно, як у вагоні поїзда крізь діряву стелю ллється вода. Приміський поїзд їхав за маршрутом Дніпро – Запоріжжя. Вагон був напівпорожнім. Тому люди мали можливість втекти від дощу в потязі та пересісти у "сухіше" місце.

      У вагоні електрички зі стелі лилася вода: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Новини Дніпра Залізниця Надзвичайні ситуації
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