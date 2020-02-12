Дощ у поїзді: у вагоні поїзда з дірявої стелі текла вода – відео

У вагоні електрички з дірявої стелі текла вода / Скріншот з відео

У пасажирському потязі Дніпро – Запоріжжя з дірявої стелі лило як з відра. На щастя, вагон був напівпорожнім. Тому люди змогли пересісти у "сухіше" місце.