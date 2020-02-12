Дощ у поїзді: у вагоні поїзда з дірявої стелі текла вода – відео
У пасажирському потязі Дніпро – Запоріжжя з дірявої стелі лило як з відра. На щастя, вагон був напівпорожнім. Тому люди змогли пересісти у "сухіше" місце.
Відео з умовами в приміському потязі опублікував у ютубі один із пасажирів.
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На відео помітно, як у вагоні поїзда крізь діряву стелю ллється вода. Приміський поїзд їхав за маршрутом Дніпро – Запоріжжя. Вагон був напівпорожнім. Тому люди мали можливість втекти від дощу в потязі та пересісти у "сухіше" місце.
У вагоні електрички зі стелі лилася вода: дивіться відео
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