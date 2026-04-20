Дощі в Україні затримаються ще на тиждень: де та коли чекати опадів

Найближчим часом в Україні переважатиме хмарна погода із опадами. Значні дощі очікуються на Заході та Півдні країни.

Про це у коментарі 24 Каналу зауважив Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також В Україну йдуть заморозки й навіть мокрий сніг: які області накриє холодом

Де та коли чекати опади?

Найближчим часом в Україні очікується нестійка погода із опадами різної інтенсивності. Найбільш дощовими 21 квітня будуть західні регіони, мовиться про Прикарпаття та Закарпаття. На півдні та південному сході країни прогнозують помірні, а подекуди значні дощі.

У середу, 22 квітня опади слабшатимуть – вночі на південному сході можливий невеликий дощ, а наступного дня помірні опади прогнозуються вже по всій території України.

За словами синоптика, така дощова погода не покинуть територію України принаймні до кінця наступного тижня.

