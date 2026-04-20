Дощі в Україні затримаються ще на тиждень: де та коли чекати опадів
- Протягом тижня в Україні очікується хмарна погода з опадами, найбільше дощитиме на Заході та Півдні країни.
- Найбільш інтенсивні опади прогнозуються 21 квітня на Прикарпатті та Закарпатті, а 22 квітня дощі слабшатимуть, але поширяться по всій Україні.
Найближчим часом в Україні переважатиме хмарна погода із опадами. Значні дощі очікуються на Заході та Півдні країни.
Про це у коментарі 24 Каналу зауважив Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.
Де та коли чекати опади?
Найближчим часом в Україні очікується нестійка погода із опадами різної інтенсивності. Найбільш дощовими 21 квітня будуть західні регіони, мовиться про Прикарпаття та Закарпаття. На півдні та південному сході країни прогнозують помірні, а подекуди значні дощі.
У середу, 22 квітня опади слабшатимуть – вночі на південному сході можливий невеликий дощ, а наступного дня помірні опади прогнозуються вже по всій території України.
За словами синоптика, така дощова погода не покинуть територію України принаймні до кінця наступного тижня.
В яких регіонах очікувати заморозків?
В Укргідрометцентрі попередили, що заморозки в повітрі від 0 до +3 градусів варто очікувати 21 квітня у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. У цих регіонах синоптики оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.
Водночас наступного дня такий температурний режим зберігатиметься для більшості регіонів України.
Тоді як 22 квітня у Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту у межах 0…+5 градусів тепла.