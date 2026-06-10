Атмосферні фронти насуваються в Україну: синоптик назвав області, в яких випадуть дощі

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься нестійкою через вплив атмосферних фронті та області зниженого атмосферного тиску. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

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Яких опадів чекати в Україні?

Синоптик розповів, що можливі грози та зливи найближчими днями будуть пов'язані насамперед із проходженням атмосферних фронтів, тому вирішальним фактором для розвитку таких явищ стане не контраст температур.

У найближчі три доби, загалом, ми очікуємо, що до території України будуть надходити ось ці атмосферні фронти в полі зниженого атмосферного тиску,

– розповів він.

За його словами, у середу, 10 червня, та у четвер, 11 червня, у західних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі та грози у денні години. Водночас в інших регіонах України переважатиме погода без опадів.

Іван Семиліт додав, що 10 червня вітер буде слабким і рухатиметься змінними напрямками. Вже 11 червня він надходитиме з південного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Тому, сильних шквалів очікувати не варто.

Про що повідомляли синоптики раніше?

Загалом найближчими днями, за даними синоптиків, в одних регіонах температура повітря знизиться через вплив атмосферних фронтів та інших чинників, тоді як в інших областях сонячні умови сприятимуть потеплінню.

Таким чином в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Водночас варто зауважити, що, за прогнозами фахівців, аномально спекотних значень чекати не варто, надалі температурний фон суттєво не змінюватиметься.