Доступні кредити 5-7-9%: скільки позик банки вже видали бізнесу
Від початку лютого в Україні працює програма "Доступні кредити 5-7-9%". Банки вже видали бізнесу позик на понад 30 мільйонів гривень.
Про те, скільки кредитів за майже 4 тижні програми видали українським бізнесменам, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.
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Він нагадав, що 1 лютого 2020 року уряд спільно із 7 банками з державного та комерційного секторів запустив програму "Доступні кредити 5-7-9%".
Уже понад 30 мільйонів гривень для розвитку чинних бізнесів та започаткування нових отримали підприємці,
– написав Милованов.
За його словами, ця програма не лише про гроші, але й про навчання, консультації та експертну допомогу для бізнесів. "Як стати "на ноги" за допомогою держави", – пояснив міністр.
До слова, лідером з кількості вже отриманих кредитів від держави є підприємці Вінницької області.
Що варто знати про доступні кредити для бізнесу
- Постанову у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу;
- Кредит під 5% річних видаватимуть тим, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і хто створить щонайменше два робочих місця;
- Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;
- Під 9% річних – виторг має сягати до 50 мільйонів гривень;
- Кредити видають і юрособам-початківцям, і досвідченим. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.