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      Доступні кредити 5-7-9%: скільки позик банки вже видали бізнесу

      - Читать новость на русском
      Банки видали бізнесу доступних кредитів на понад 30 мільйонів гривень / glavcom.ua

      Від початку лютого в Україні працює програма "Доступні кредити 5-7-9%". Банки вже видали бізнесу позик на понад 30 мільйонів гривень.

      Про те, скільки кредитів за майже 4 тижні програми видали українським бізнесменам, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

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      Він нагадав, що 1 лютого 2020 року уряд спільно із 7 банками з державного та комерційного секторів запустив програму "Доступні кредити 5-7-9%".

      Уже понад 30 мільйонів гривень для розвитку чинних бізнесів та започаткування нових отримали підприємці,
      – написав Милованов.

      За його словами, ця програма не лише про гроші, але й про навчання, консультації та експертну допомогу для бізнесів. "Як стати "на ноги" за допомогою держави", – пояснив міністр.

      До слова, лідером з кількості вже отриманих кредитів від держави є підприємці Вінницької області.

      Що варто знати про доступні кредити для бізнесу

      • Постанову у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу;
      • Кредит під 5% річних видаватимуть тим, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і хто створить щонайменше два робочих місця;
      • Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;
      • Під 9% річних – виторг має сягати до 50 мільйонів гривень;
      • Кредити видають і юрособам-початківцям, і досвідченим. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші Новини України Банки Бізнес Фінанси Кредит Тимофій Милованов – новини
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