Доступні кредити 5-7-9%: скільки позик банки вже видали бізнесу

Від початку лютого в Україні працює програма "Доступні кредити 5-7-9%". Банки вже видали бізнесу позик на понад 30 мільйонів гривень.

Про те, скільки кредитів за майже 4 тижні програми видали українським бізнесменам, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

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Він нагадав, що 1 лютого 2020 року уряд спільно із 7 банками з державного та комерційного секторів запустив програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Уже понад 30 мільйонів гривень для розвитку чинних бізнесів та започаткування нових отримали підприємці,

– написав Милованов.

За його словами, ця програма не лише про гроші, але й про навчання, консультації та експертну допомогу для бізнесів. "Як стати "на ноги" за допомогою держави", – пояснив міністр.

До слова, лідером з кількості вже отриманих кредитів від держави є підприємці Вінницької області.

Що варто знати про доступні кредити для бізнесу