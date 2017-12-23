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Дотримання перемир'я на Донбасі може покласти край насильству та людським стражданням, – ОБСЄ

14:36, сьогодні 133 Читать новость на русском
В ОБСЄ заявили, що дотримання перемир'я на Донбасі може змінити життя українців
В ОБСЄ заявили, що дотримання перемир'я на Донбасі може змінити життя українців / Фото з відкритих джерел

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що дотримання "різдвяного перемир'я" у Донецькій і Луганській областях дозволить людям відновити нормальне повсякденне життя.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

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Зазначається, що Апакан вітає поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню, про яке домовилися учасники Тристоронньої контактної групи та інші підписанти Мінських угод.

Він зазначив, що поновлення зобов’язань, про які домовилися в Мінську 20 грудня, може посприяти всеосяжному і сталому припиненню вогню, починаючи з опівночі 23 грудня.

Це можливість покласти край насильству та людським стражданням, що дозволить людям повернутися до нормального повсякденного життя, що є особливо важливим упродовж свят,
– заявив посол.

Апакан відмітив, що дотримання перемир'я може стати добрим та мирним початком нового року для українців.

"За умов дотримання домовленостей про відведення озброєння та розведення сил і засобів, а також за умови сумлінного дотримання режиму припинення вогню це поновлення зобов’язань може стати багатообіцяльним початком більш мирного нового року для жителів на сході України", – наголосив він.

Нагадаємо, 20 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Мінські домовленості ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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