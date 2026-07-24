Драпатий офіційно очолив ЗСУ: Сирський урочисто передав генералу свої повноваження

Михайло Драпатий 24 липня офіційно очолив Збройні Сили України на посаді Головнокомандувача. Генерал Олександр Сирський урочисто передав повноваження офіцеру.

Про це Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як Сирський передав Драпатому повноваження Головкома ЗСУ?

Олександр Сирський зазначив, що виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

Під час церемонії ексголовком офіційно передав свої повноваження Драпатому.

Попереду – новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог,

– наголосив Сирський.

Михайло Драпатий урочисто очолив ЗСУ та став Головкомом / Фото з телеграм-каналу Олександра Сирського

Він також побажав, щоб кожне рішення наближало Україну до миру, а кожен наказ беріг життя наших воїнів і завдавав нищівних втрат ворогу.

Нагадаємо, 24 липня Михайло Драпатий зустрівся із Володимиром Зеленським, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою. Головнокомандувач ЗСУ доповів президенту стосовно ситуації на фронті в цілому, на зустрічі також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни.