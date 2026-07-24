Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Драпатий офіційно очолив ЗСУ: Сирський урочисто передав генералу свої повноваження
24 липня, 20:06
1
Оновлено - 20:28, 24 липня

Драпатий офіційно очолив ЗСУ: Сирський урочисто передав генералу свої повноваження

Владислав Кравцов

Михайло Драпатий 24 липня офіційно очолив Збройні Сили України на посаді Головнокомандувача. Генерал Олександр Сирський урочисто передав повноваження офіцеру.

Про це Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як Сирський передав Драпатому повноваження Головкома ЗСУ?

Олександр Сирський зазначив, що виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

Під час церемонії ексголовком офіційно передав свої повноваження Драпатому.

Попереду – новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог, 
– наголосив Сирський.

Михайло Драпатий урочисто очолив ЗСУ та став Головкомом / Фото з телеграм-каналу Олександра Сирського

 

Він також побажав, щоб кожне рішення наближало Україну до миру, а кожен наказ беріг життя наших воїнів і завдавав нищівних втрат ворогу.

Нагадаємо, 24 липня Михайло Драпатий зустрівся із Володимиром Зеленським, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою. Головнокомандувач ЗСУ доповів президенту стосовно ситуації на фронті в цілому, на зустрічі також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Збройні Сили України
Михайло Драпатий
Олександр Сирський