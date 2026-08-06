Тоді війна дійде до фіналу, – Подоляк сказав, що змусить Росію боятися продовження боїв

В аеропорту Лейпцига, який є важливим логістичним вузлом НАТО, виявили дрон із вибухівкою. Такі імітаційні атаки на мілітарні об'єкти Європи мають викликати рішучу реакцію членів Альянсу. Вдавати, що ніби нічого серйозного не сталося – це поведінка, яка призведе до трагедії.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що прикладом сьогодні є поведінка Румунії – країна почала збивати невідомі дрони, які перетинають її повітряний простір.

Алгоритм дій для Європи, аби запобігти катастрофі

Зі слів радника ОПУ, НАТО має відповісти для себе на просте запитання, яке ставитимуть європейські виборці, а саме: що зробив їхній уряд, аби протидіяти небезпеці у вигляді невідомих засобів ураження, які перетинають повітряний простір суверенних держав. У разі, якщо Росія заявить, що це вона запускає ці засоби, тоді мають бути юридичні чи, як підкреслив Подоляк, навіть мілітарні дії у відповідь.

Ось такий має бути алгоритм. Україна саме це пропонує: не боятися й збивати ці засоби. А якщо Європа хоче, аби подібного було менше, то варто інвестувати в Україну, яка всю цю історію закриє. Ми до цього у будь-якому випадку дійдемо,

– впевнений Подоляк.

На погляд радника Офісу Президента, ЄС сьогодні варто ухвалити відповідні рішення з огляду на те, що відбувається. Більше слід не говорити, а, як підкреслив Подоляк, діяти й робити це впевнено.

Повертаючись до Росії, працювати буде тільки одне – балістика проти балістики. Ми вже підійшли до того, що ціна війни велика. Вже зрозуміли, що війна може бути на російські території, не залежно від відстані зони ведення бойових дій, що немає недоторканих об'єктів, що вся інфраструктура Росії – це безпосередня військова ціль. Для цього потрібна воля, яка є в Україні, але якої немає в Європі,

– констатував Подоляк.

Він зауважив на тому, що розмовляти з Путіним так, як це робила Меркель (колишній канцлер Німеччини), м'яко озвучуючи пропозиції зупинитися, торгуючись із ним, вестиме лише до катастрофи. На агресію Росії та нарощування її збройного потенціалу варто реагувати відповідно – силою.

Має бути балістика проти балістики. Як тільки туди піде балістика у порівнянній кількості, тоді все швидко прийде до фіналу з Росією. Вона може потім робити певні заяви, бо ж Лавров неадекватний, але боятиметься дивитись у бік Європи,

– переконаний Подоляк.

Повна розмова з Михайлом Подоляком: дивіться відео