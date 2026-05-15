Defender Media показали відео, як працює система донаведення на дронах-перехоплювачах LITAVR

Автономність дронів-перехоплювачів, зокрема донаведення та автоматична детекція цілі, – це один із пріоритетних напрямків для Сил оборони на 2026 рік, адже технологія підвищує ефективність ППО.

Про це написало видання Defender Media та показало, як працює система донаведення на перехоплювачах LITAVR від української компанії F-Drones.

Віднедавна технологія донаведення перейшла і на дрони-перехоплювачі. Над нею вже працюють десятки компаній, кажуть у державному кластері Brave1. Для нього це один із пріоритетних напрямків на 2026 рік, адже технологія підвищує ефективність ППО. При цьому для виробників часто донаведення – це проміжний етап на шляху до повної автономності. Однією з компаній, яка продає перехоплювачі з донаведенням "з коробки", є F-Drones. Військові вже використовують її дрон F7 LITAVR та збивають з його допомогою російські "Шахеди", "Герані" та "Гербери",

– пише Defender Media.

Як зазначає видання, система донаведення захоплює ціль на відстані до 2 кілометрів.

"Робота системи принципово не відрізняється від донаведення на звичайних FPV-дронах. За певної відстані з'являється підсвітка цілі – зазвичай до 2 кілометрів, але залежить від погодних умов. Коли ціль візуально підтверджена, оператор натискає кнопку Intercept, і перехоплювач самостійно летить до неї. При цьому пілот може керувати тягою і підривати безпілотник з пульта", – зазначає Defender Media.

Робота дрона LITAVR: дивіться відео

Разом із тим, як пише видання, встановлення системи донаведення не вплинуло на кінцеву вартість дрона LITAVR. "Випробування системи донаведення почалися минулого року. Дрони, випущені з березня 2026-го, вже мають її на борту, старіші моделі модернізують додатково. На кінцеву вартість дрона система донаведення не вплинула. У компанії кажуть, що свідомо пішли на зменшення прибутковості, включивши в специфікацію модуль донаведення без підвищення ціни. F7 LITAVR коштує 83 тисячі гривень. Виробник каже, що не планує продавати модулі донаведення окремо", – пише Defender Media.

Як повідомлялося раніше, дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones постачається до війська з осені 2025 року. Дальність польоту – до 60 кілометрів, висота – 9,5 кілометра. Максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину, тривалість польоту – до 15 хвилин. Маса бойової частини – 500 грамів. Підрив – оператором, кінетичний удар чи самопідрив під час контакту. Застосовує інерційну систему наведення без використання GPS, а також автоматичне донаведення на ціль.