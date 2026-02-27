Вперше дістався Харкова: полковник запасу назвав єдиний спосіб вберегтись від FPV на оптоволокні

Нещодавно російський FPV-дрон на оптоволокні дістався Харкова. Такі дрони є небезпечними, адже тонке оптоволокно забезпечує політ безпілотника на відстань до 20 кілометрів. Однак технологічні рішення проти них безсилі.

Щоб вберегтись від ворожих дронів на оптоволокні, насамперед мають працювати військові. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що навіть, якщо біля Харкова розставити системи РЕБ, це не вбереже місто від такого типу БпЛА.

Як вберегтись від FPV на оптоволокні?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що дрон на оптоволокні не боїться систем радіоелектронної боротьби.

Проблему можна розв'язати одним методом – посунути лінію фронту подалі від Харкова, мінімум на 30 кілометрів. Потрібно проводити військові операції в сторону населеного пункту Липці,

– наголосив Світан.

Крім цього, за словами полковника запасу ЗСУ, варто створити щільну систему прифронтової протиповітряної оборони. Цим, зокрема, може зайнятись 3-й армійський корпус Андрія Білецького. Лише так вдасться ускладнити проникання дронів на оптоволокні до міста.

Зауважте! Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний розповів ще про кілька методів протидії дронам на оптоволокні. Мовиться про стрілецьку зброю, кулемети та навіть димові шашки.

Чому доліт дрона на оптоволокні до Харкова є серйозною загрозою?