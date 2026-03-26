У Чорному морі вибухнув турецький танкер Altura з російською нафтою

На турецькому танкері ALTURA, що перевозив сиру нафту, стався вибух. Він перебуває приблизно за 27 кілометрів від протоки Босфор в Чорному морі.

Про це пише NTV.

Що відомо про пошкодження танкера Altura?

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини заявив, що інцидент стався внаслідок дії безпілотника. Чи це був літальний апарат чи надводний дрон, наразі не уточнюють.

ALTURA перевозив 140 000 тонн російської нафти.

Пошкоджено палубу та машинне відділення судна, куди потрапила вода.

Після запиту на екстрену допомогу на місце події було направлено технічні групи.

Екіпаж судна складається з 27 осіб, усі – громадяни Туреччини.

"Травм чи проблем зі здоров'ям немає", – додав міністр.

До слова, за даними української розвідки, Altura входить до російського "тіньового флоту", який перевозить нафту і пальне в обхід санкцій. Цей танкер лише у з січня 2024 року до липня 2025 перевіз приблизно 6 мільйонів барелів російської нафти.

