Удень суботи, 23 серпня, невідомі безпілотники знову атакували Росію. Зокрема, через заходи безпеки вкотре затримано та скасовано рейси в міжнародному аеропорту Санкт-Петербурга.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Введено план "Килим", працювала протиповітряна оборона.

Що відомо про дронову атаку 23 серпня?

Близько 14:10 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попередив про можливий захід безпілотників у повітряний простір регіону. Зокрема, через це знизили швидкість мобільного інтернету в південно-західних районах.

Уже о 15:28 ворожа ППО нібито знищила дрон у Тосненському районі.

Близько 16:00 російські ЗМІ написали про щонайменше 3 скасованих і 60 затриманих рейсів у "Пулково". На виліт "застрягли" 29 рейсів, включно з міжнародними напрямками – Баку, Єреван, Батумі тощо. Натомість приліт відклали для 30 літаків.

Ситуація в аеропорту "Пулково": дивіться відео

Зрештою, близько 17:00 було відомо про 18 скасованих і 83 затриманих рейси. З них 47 на приліт і 36 – на виліт. Пасажирам, що очікують, не вистачає місця, тож деякі вимушені сидіти на сходах або стояти.

Через введення плану "Килим" і роботу ППО в Ленінградській області розклад на посадку і зліт змістився від 30 хвилин до декількох годин. Деякі літаки розвертають і відправляють на запасні аеродроми.

На цьому дронова атака не завершилася. О 17:10 губернатор заявив про збиття ще 3 безпілотників у Тосненському районі. Обійшлося нібито без руйнувань і постраждалих.

З огляду на поточну ситуацію щодо кількості БпЛА в повітряному просторі Ленінградської області, прошу утриматися від перебування поблизу промислових зон і підприємств, а також відвідування громадських місць,

– написав Дрозденко.

