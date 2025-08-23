Через можливу атаку БпЛА в аеропорту Петербурга знову затримано та скасовано рейси
- Безпілотники атакували Росію 23 серпня, через що в аеропорту Санкт-Петербурга затримали та скасували рейси.
Введено план "Килим", а ППО нібито знищила кілька дронів; щонайменше 18 рейсів скасовано, ще 83 – затримано.
Удень суботи, 23 серпня, невідомі безпілотники знову атакували Росію. Зокрема, через заходи безпеки вкотре затримано та скасовано рейси в міжнародному аеропорту Санкт-Петербурга.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Введено план "Килим", працювала протиповітряна оборона.
Що відомо про дронову атаку 23 серпня?
Близько 14:10 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попередив про можливий захід безпілотників у повітряний простір регіону. Зокрема, через це знизили швидкість мобільного інтернету в південно-західних районах.
Уже о 15:28 ворожа ППО нібито знищила дрон у Тосненському районі.
Близько 16:00 російські ЗМІ написали про щонайменше 3 скасованих і 60 затриманих рейсів у "Пулково". На виліт "застрягли" 29 рейсів, включно з міжнародними напрямками – Баку, Єреван, Батумі тощо. Натомість приліт відклали для 30 літаків.
Ситуація в аеропорту "Пулково": дивіться відео
Зрештою, близько 17:00 було відомо про 18 скасованих і 83 затриманих рейси. З них 47 на приліт і 36 – на виліт. Пасажирам, що очікують, не вистачає місця, тож деякі вимушені сидіти на сходах або стояти.
Через введення плану "Килим" і роботу ППО в Ленінградській області розклад на посадку і зліт змістився від 30 хвилин до декількох годин. Деякі літаки розвертають і відправляють на запасні аеродроми.
На цьому дронова атака не завершилася. О 17:10 губернатор заявив про збиття ще 3 безпілотників у Тосненському районі. Обійшлося нібито без руйнувань і постраждалих.
З огляду на поточну ситуацію щодо кількості БпЛА в повітряному просторі Ленінградської області, прошу утриматися від перебування поблизу промислових зон і підприємств, а також відвідування громадських місць,
– написав Дрозденко.
Транспортний колапс у Росії в липні
- Нагадаємо, з 5 по 7 липня в Росії було скасовано 485 авіарейсів, ще 1 900 – затримано, пасажири ночували на підлогах аеропортів.
- Причиною стала атака безпілотників, що вплинула також на рух наземного транспорту, зокрема потягів і рейсових автобусів.
- Зрештою, 7 липня стало відомо про відставку російського міністра транспорту Романа Старовойта, причини звільнення якого офіційно не оголошували.
- Того ж дня чиновника знайшли мертвим під Москвою, можливе самогубство. За однією з версій, воно пов'язане з кримінальною справою, у якій ексміністр фігурував як корупціонер.