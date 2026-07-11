Не лише у порту Констанца: у Румунії заявили про знищення п'яти морських дронів у Чорному морі

У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії виявили та знешкодили п'ять морських дронів. Частина дронів була оснащена вибухівкою.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, передає Digi24.

Що відомо про дрони, які вибухнули поблизу берегів Румунії?

За словами посадовця, у морі виявили уламки безпілотників, які були знищені. Деякі з них містили вибухову речовину, інші – ні. Чотири такі випадки зафіксували до вибуху дрона в порту Констанца, ще один – після цього інциденту.

Коментуючи вибух у порту Констанца, Міруце зазначив, що відповідальність за безпеку порту в мирний час не покладається на армію. За його словами, військові долучаються до подібних ситуацій лише на запит інших державних органів, тоді як охорону порту забезпечують цивільні структури відповідно до законодавства Румунії.

Я попросив своїх колег з Військово-морських сил та Сухопутних військ, навіть якщо відповідальність не спрямована на них, це стосується румунської держави, і вжити всіх заходів, які вони вважають можливими,

– сказав Міруце.

У румунському порту Констанца 5 червня вибухнув морський безпілотник поблизу нафтового термінала. Район повністю ізолювали, тоді влада активувала Червоний план втручання. Згодом повідомлялося, що після вибуху дрона румунські служби виявили ще чотири безпілотники в прибережній зоні. За даними місцевих ЗМІ, вони також були споряджені вибухівкою, однак не здетонували, а виявити їх допомогла система моніторингу Чорного моря SCOMAR.

Згодом повідомили, що український морський безпілотник через вплив російських засобів РЕБ втратив керування та опинився біля узбережжя Румунії, де стався інцидент у порту. У МЗС України заявили, що Київ завчасно попередив румунську сторону, а завдяки координації двох країн ситуацію швидко взяли під контроль і не допустили загрози для цивільних.