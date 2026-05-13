Дрони дісталися до Прикарпаття: вибухи прогриміли в Коломиї

Росія 13 травня тероризує Україну дронами. Тривога дісталася й до Івано-Франківської області. Там, у Коломиї, прогриміли вибухи.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного. У місті фіксують проблеми зі світлом.

Що відомо про вибухи в Коломиї?

Про повітряну тривогу для Івано-Франківського району повідомлялося близько 12:18. Уже о 12:31 мешканці Коломиї здригнулися від вибухів.

Згодом стало відомо, що в місті фіксують перебої з електропостачанням.

