13 травня, 12:36
Оновлено - 12:43, 13 травня
Дрони дісталися до Прикарпаття: вибухи прогриміли в Коломиї
Росія 13 травня тероризує Україну дронами. Тривога дісталася й до Івано-Франківської області. Там, у Коломиї, прогриміли вибухи.
Про таке інформують кореспонденти Суспільного. У місті фіксують проблеми зі світлом.
Що відомо про вибухи в Коломиї?
Про повітряну тривогу для Івано-Франківського району повідомлялося близько 12:18. Уже о 12:31 мешканці Коломиї здригнулися від вибухів.
Згодом стало відомо, що в місті фіксують перебої з електропостачанням.
