Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що тут потрібно розглядати конкретно кожен з випадків. Вже була інформація, що Велика Британія планує передати Україні дрони з елементами штучного інтелекту. Також ударні дрони збирається передати Франція. Хоча у цих випадках варто говорити, що це все ж баражуючі боєприпаси.

Дивіться також Найкращі у своєму класі: на що здатні канадські дрони SkyRanger R70, які отримає Україна

Будуть потужні дрони від Канади

Як наголосив Катков, вже відомо, що Канада передасть Україні сучасні дрони SkyRanger. Це – квадрокоптери, вартість яких – понад 87 тисяч доларів США. У нього потужна "начинка": є якісна тепловізійна камера, а також – машинний зір, який може визначати координати тощо.

Зараз багато країн "впряглися" у постачання дронів для України. Тут можуть виникати аналогії з 1 мільйоном боєприпасів. Але зрештою 1 мільйон дронів все ж досяжніший, ніж передача 1 мільйона боєприпасів. Це цілком може статися, адже в ЄС є значні виробничі можливості електроніки, які дозволяють виробляти велику кількість дронів. Електронна промисловість в ЄС майже не скорочувалася, а лише розвивалася,

– зазначив Катков.

Щодо дронів з Великої Британії зараз мало конкретики. Поки невідомо, що саме означає "з елементами штучного інтелекту". Адже це може бути як "машинний зір", супроводження цілей, що є звичним елементом для баражуючих боєприпасів.

Однак, якщо йдеться про ройове використання дронів, то це вже цікавіше. Ця технологія є надзвичайно перспективною.

Ройове використання дронів – це елемент штучного інтелекту, який допомагає зробити систему з дронів. Вони автоматично в польоті дорозвідують цілі, визначають їх, обмінюються інформацією, визначають найкращі маршрути атаки і скоординовано атакують,

– пояснив Катков.

Дрони для України: коротко